Diputación aprueba su fondo financiero sin incluir a Cáceres y Plasencia Instante del pleno, en el que se guardó un minuto de silencio contra la violencia de género. / ÁLVARO QUINTANILLA Unanimidad entre PP, Ciudadanos y PSOE para sacar adelante el plan extraordinario de infraestructuras por cinco millones MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 27 abril 2018, 14:55

Sin acuerdo sobre el 'banco' de la Diputación. El Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables es una fórmula que permite a los ayuntamientos dotarse de los recursos necesarios para afrontar inversiones, pagar deudas o equilibrar sus cuentas. Ya es la tercera vez que el Gobierno de Rosario Cordero lo pone en marcha. Esta mañana ha pasado por el pleno de la Corporación provincial, pero lo ha hecho sin consenso.

La discrepancia estriba en que el equipo de Gobierno se resiste a que los dos principales ayuntamientos de la provincia, Cáceres y Plasencia, puedan acceder a esta vía de financiación. Así lo han solicitado tanto PP como Ciudadanos, aunque no han logrado convencer al diputado de Economía, Alfonso Beltrán. En la votación final, el fondo se ha aprobado con los votos a favor del PSOE y del diputado de Ciudadanos, Víctor Peguero, mientras que el PP se ha abstenido.

Al fondo se podrán acoger todos los ayuntamientos que no hayan sido beneficiarios en años anteriores. La dotación total es de dos millones de euros.

«No tienen ningún argumento técnico ni jurídico para dejar fuera a Cáceres y Plasencia. Solo son excusas», sostiene el diputado popular Juan Luis Rodríguez Campos. El PP cree que se produce una discriminación al gobernar en ambos consistorios.

No opina así el diputado de área. Alfonso Beltrán ha recordado que la Diputación ha tenido históricamente un trato «especial» para Cáceres y Plasencia. Ha puesto como ejemplo la deuda de ambos municipios por el servicio de bomberos, que ronda los 13 ó 14 millones de euros, según sus datos. «Lo que faltaba es que ahora se utilizase este fondo para afrontar una deuda que siguen manteniendo con Diputación», sugiere. Beltrán ha vuelto a repetir que la Corporación provincial está asumiendo costes del Sepei importantes y ha insistido en un mensaje que ya ha enviado otras veces a la alcaldesa. «Ya he dicho que si no está conforme, que monte su propio parque de bomberos». Para el diputado de Cs, sin embargo, Cáceres y Plasencia deberían entrar en ese fondo financiero. «Deben estar. La Diputación es una institución provincial», ha apuntado Víctor Peguero.

Más asuntos

En el pleno de hoy también se ha aprobado por unanimidad un plan extraordinario de infraestructuras por importe de cinco millones de euros. El objetivo es llegar a aquellos pueblos que no hayan tenido acceso al DUSI «y puedan de esta forma llevar a cabo actuaciones necesarias», se indica desde la institución.

Asimismo, en la sesión se ha abordado la reforma de la sala Malinche en cuya remodelación se invertirán 300.000 euros. «Apenas se ha hecho nada en ella y requiere una intervención. Cada vez que hay una convocatoria con más de 150.000 congresistas deben ir al complejo San Francisco», ha detallado el diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina.

El pleno ha acordado duplicar la partida que se destina a la federación de constructores Fecons para organizar el concurso de albañilería. Se pasará de 8.000 a 16.000 euros.