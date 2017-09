Dos días de música en la plaza de Santa María con el Festival Europa Sur La Frontera :: hoy Conciertos gratuitos el viernes y sábado, con mercadillo y concentración de motos EFE CÁCERES. Viernes, 22 septiembre 2017, 07:54

La Frontera, Los Trogloditas (sin Loquillo), Costas (ex líder de Siniestro Total y Aerolíneas Federales) y los portugueses The Peorth son los cabezas de cartel del festival hispano luso Europa Sur de Cáceres, que este año volverá a concentrar a cerca de 150 scooters llegadas de ambos países.

Se trata de un festival que nació en 2010 como punto de encuentro musical entre grupos de España y el país luso, y que este fin de semana (viernes y sábado) regresará a la plaza de Santa María con sus conciertos y un mercadillo solidario, después de haber probado diversos escenarios de la ciudad.

El cartel también incluye a los souleros sevillanos The Bar Kings; Los Disparos, madrileños enamorados de la Nueva Ola; y los extremeños Too Early For Groupies, que completan el cartel de la VIII edición del encuentro hispano luso.

La organización, la asociación Bon Vivant, espera congregar a 5.000 personas en los conciertos, que son gratuitos.

El festival comenzará este viernes con el grupo luso The Peorth (21,00 horas), al que seguirán la banda Costa y cerrará Los Trogloditas. El mercadillo solidario se instalará en el entorno de la plaza de Santa María, junto a San Jorge, y será a beneficio de la Asociación de Familias con Niños con Trastorno Autista (Aftea).

Como complemento a los conciertos y al resto de actividades, también se han organizado sesiones de dj's, llegados de Lisboa, Madrid, Cádiz y Guadalajara, que ambientarán la Sala Velvet con sendas fiestas MOD las noches de los días 22 y 23.