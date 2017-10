«Devolvemos a la sociedad lo que nos da» Carmen Romero, junto a los lazos conmemorativos de la lucha contra el cáncer de mama. :: jorge rey / JORGE REY Carmen Romero Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en CáceresEsta economista de 59 años preside desde 2012 esta organización, que busca el compromiso de todos los sectores CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 22 octubre 2017, 09:42

Cientos de globos de helio de color rosa subieron el pasado jueves hasta el cielo cacereño desde el Paseo de Cánovas, en el acto conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama. Marchas, carreras, cenas solidarias, mesas informativas, cuestaciones. La actividad de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres la mueven muchas manos, señala Carmen Romero (Cáceres, 1958), su presidenta desde el año 2012, pero es indudable que su papel es muy relevante a la hora de impulsar una organización que lucha contra una enfermedad que, paso a paso, va perdiendo su estigma. La atención al enfermo y sus familiares, la prevención y la investigación son las patas que mueven esta entidad. En este último campo actualmente se invierte el 15% de todo el dinero que mueve la asociación, un porcentaje que se va ampliando año a año y que quiere llegar al 20%. La asociación cuenta con 3.000 socios a nivel provincial. Economista y funcionaria del Ayuntamiento prejubilada, Carmen entrega su tiempo de manera voluntaria a esta causa.

-¿Cómo empieza su relación con la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres?

-Yo padecí un cáncer de mama hace tiempo. Me acerqué a la AECC un poco expectante al principio. Aquí recibí ayuda del voluntariado y yo misma me hice voluntaria testimonial, para poner a mi experiencia a trabajar. Esto es como una cadena. Cuando todo surge se te presentan un montón de cuestiones, de interrogantes. Con quien mejor te entiendes es con quien lo ha vivido.

-¿Percibe esa desaparición del estigma de la palabra cáncer?

-Cuando yo era voluntaria testimonial iba al hospital a ver a mujeres a las que iban a operar o que estaban recibiendo tratamiento de quimioterapia. Muchas no sabían cómo enfrentar la enfermedad, si contarlo al llegar a su pueblo o a su barrio. Yo siempre he dicho que uno ha de vivir la enfermedad como quiera, y que somos dueños de la enfermedad.

-¿Qué cree que usted ha aportado a la asociación, cuál es su sello?

-Esto es de todos, cada presidente ha ido aportando algo diferente desde el año 1990. Yo lo cogí con mucho entusiasmo pero también con mucho respeto. He intentado dar lo mejor de mí. Esto es un equipo. Toda la junta directiva es voluntaria y hay siete personas trabajando, tres psicólogas, un gerente, una coordinadora de voluntariado y dos administrativas. Yo lo que he querido ha sido tener una mayor presencia en la sociedad, llegar a más sitios, estar más cerca de los enfermos. La Asociación contra el Cáncer tiene una única misión que es reducir el impacto del cáncer.

-Debe de ser muy emocionante también ver cómo la gente sale a correr a favor del cáncer y respalda las iniciativas que se proyectan.

-La gente se vuelca. La Vereína inició su primera marcha a favor de la asociación cuando empecé de presidenta. Son eventos muy bonitos, gente que está en tratamiento luego te llama y te dicen que han visto a cientos o miles de personas corriendo y apoyando la lucha contra la enfermedad y les emociona. En marzo pasado hicimos la primera carrera AECC en Marcha, todos íbamos de verde. Fue espectacular.

-El papel de los socios es muy importante.

-Los socios hacen un papel extraordinario, y también ha sido una de las cosas que hemos potenciado en esta etapa. Son personas que ayudan económicamente y que son fundamentales. Gracias a los socios hemos podido dedicar 60.000 euros a la investigación. Estamos en un proyecto llamado 'idea semilla', que son becas para la investigación. El día 10 de noviembre tenemos una cena en Aralia, que nos regala todo. Los 25 euros se destinarán íntegramente a la asociación. Por cosas como estas tenemos que estar a la altura y devolver a la sociedad lo que nos da.

-¿Cuál fue su mensaje en el último día del cáncer de mama?

-Una de nuestras armas es insistir en la prevención. Todas las comunidades autónomas tienen un programa por el cual a todas las mujeres, cuando cumplimos 50 años, nos llega una cita a nuestra casa para hacer una mamografía. Las mamografías permiten detectar el cáncer de mama en las edades más tempranas de la enfermedad. Lo que nos sigue preocupando es que haya mujeres que no acudan a sus citas programadas. Muchas mujeres tienen miedo de que les saquen algo, pero no les van a sacar nada que no tengan, y cuanto antes se diagnostique, mejor. En 2016 en Extremadura se citó a 11.657 mujeres de las cuales acudieron 8.352, que es un 71%. El 29% no acudió. Un 40% del cáncer se puede prevenir. De todas las mamografías que se hicieron, a 37 se les detectó cáncer de mama en una fase muy inicial, lo que facilita su curación. No hay que dejar pasar esa cita. de largo.

Mamografías

-El cáncer de mama no empieza a los 50 años, que es cuando arranca el programa de mamografías. ¿No sería lo ideal que comenzaran antes?

-Ese programa está dedicado a la población en general. Pero eso no quiere decir que antes de los 50 no se hagan mamografías a casos específicos, por ejemplo en el caso del cáncer hereditario. Esas mujeres no empiezan a los 50, entran en programas distintos.

-¿Por qué hay tanta atención mediática a este cáncer y no a otros?

-Es así, pero cada vez queremos que sea menos así. Yo estoy en el consejo nacional de la asociación y siempre digo que hay muchas personas que tienen otro tipo de cáncer y están ahí. La idea es que el día 4 de febrero que es el día del cáncer, se puedan hacer acciones como las del día del cáncer de mama. Lo que pasa con éste es que es muy impactante, por los cambios en el cuerpo que puedan darse, hay muchas mujeres afectadas, una de cada ocho puede tenerlo. Y luego, es cierto que las mujeres somos mucho más reivindicativas.

-También es un cáncer que deja muchas supervivientes, hay muchos testimonios positivos.

-Efectivamente. No todo el mundo se cura, pero sí el 85%, en línea con los países más desarrollados, pero hay que llegar al 100%. Ese día dejaremos de salir a la calle.