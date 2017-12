Deuda cero y fibra óptica para todos Jueves, 28 diciembre 2017, 10:27

La Diputación ya trabaja en un plan extraordinario de inversiones con cargo a los remanentes de 2017. Serán entre 25 y 30 millones y una buena parte de esa partida permitirá llegar a los municipios con nuevos proyectos. Rosario Cordero acudió de nuevo ayer a un enunciado que ha hecho suyo y que no se cansa de repetir. «El dinero estará en los pueblos, no en el banco». Lo dijo también en alusión a que Diputación no tendrá que pagar intereses a las entidades bancarias al iniciar 2018 con deuda cero.

La presidenta también resaltó ayer la oferta de empleo público de 2018 que con 55 plazas será «la mayor de la historia». La preocupación por los municipios, incide, se refleja en detalles como el contrato con Telefónica. Dotado con 8,7 millones llevará la fibra óptica a los pueblos de la provincia.

Otro objetivo es que todos los municipios cuenten con columpios adaptados. En 2017 se dotó de ellos ya a 121 consistorios y el trabajo continuará a lo largo del próximo año.