«Fui detrás de las tres ladronas en pijama y descalzo, y pude coger a una» José Mateos en la puerta de entrada de su casa. / Armando José Mateos se despertó de la siesta por el ruido que había dentro de su casa, y encontró a tres mujeres que estaban robándole SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 7 mayo 2018, 21:31

«Era sobre las tres de la tarde del domingo. Estaba echándome la siesta cuando escuché ruido dentro de casa. Pensé que era mi hermana. Me levanté y ahí estaban las tres. Salieron corriendo y yo detrás de ellas, en pijama y descalzo», cuenta a este diario José Mateos, vecino de la avenida de Hernán Cortés, que ha sufrido un episodio singular, pero del que ha podido salir airoso.

«Llevaba zapatillas, pero me molestaban para correr y las dejé en el portal», continúa. «Las ladronas cogieron por la calle doctor Fléming y yo detrás de ellas, hasta que agarré a una. Mis amigos estaban tomando las cañas en el bar Gambrinus (ahora se llama Atrezzo) y alucinaron al verme en pijama corriendo detrás de tres mujeres. Les dije 'me están robando, aguantar a ésta'; les dejé a la que había cogido y seguí a las otras dos hasta el bar 'Los 80' (en la calle Niza). Allí tenían el coche. Forcejeé con una de ellas cuando estaban montando. Se marcharon con un acelerón; pero me quedé con la matrícula».

Este suceso, del que ya informaba este lunes este diario, ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando descubrió que tres personas habían entrado en su vivienda con el ánimo de robar.

Cuando habían entrado en su piso, ya habían desvalijado el de al lado, en el que vive César García, exjefe de la Policía Local, con su familia. El piso estaba vacío este domingo. José Mateos afirma que las mujeres llevaban consigo una bolsa, en cuyo interior debía de estar lo robado a César García, y que la mujer que él logró detener era extranjera por su acento, «parece que es croata, lo que decía era 'yo no robar. Yo no robar'».

Hay preocupación ante el aumento de robos en viviendas del centro de la ciudad durante el día

La Policía Nacional se hizo cargo de la mujer detenida y según ha señalado ayer a este periódico, están realizando las investigaciones necesarias para dar con las otras dos presuntas ladronas, para lo cual cuentan con la matrícula del vehículo en el que huyeron.

Más robos

Desde el pasado mes de febrero se están sucediendo en Cáceres robos en el interior de viviendas, cumpliendo con varios elementos comunes:se producen durante el fin de semana, normalmente por la tarde, en pisos de bloques céntricos de la ciudad, de varios alturas y, por tanto, con muchos vecinos, que no se conocen entre ellos y que abren la puerta con facilidad a otros supuestos residentes. De esta forma se ha robado en pisos de la Plaza de Italia, en la avenida de la Montaña, en la calle Alfonso IX, en la zona de El Rodeo, junto a la Cruz de los Caídos y en Los Fratres.

El de Los Fratres fue muy similar al suceso de Hernán Cortés. Ocurrió el domingo 11 de febrero, a las dos de la tarde. Un joven de 16 años estaba durmiendo en su habitación cuando se despertó porque estaban llamando en la puerta. No abrió, siguió en la cama y a los pocos minutos vio como el pomo de la puerta de su habitación se giraba, alguien miró dentro de la habitación y al comprobar que había gente se marcharon a toda velocidad. El joven no salió en esta ocasión de la habitación, sino que estuvo buscando algo para defenderse por si volvían a entrar y pidió ayuda por teléfono.