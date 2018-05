«Toda despedida es siempre agridulce. Ha sido emotivo» Lunes, 7 mayo 2018, 07:58

Para Joaquín Floriano el 6 de mayo de 2018 será un día inolvidable. A tenor de sus gestos, sus emociones difícilmente controladas y sus propias palabras, su última subida de la Virgen como presidente le provocó un nudo en la garganta. «Toda despedida es siempre agridulce y claro ha sido emotivo. Han sido 20 años, 10 como secretario y otros tantos como presidente, pero me voy contento», relataba una vez concluida la jornada. Floriano, que dejará paso a su sustituto en un proceso de relevo que se quiere resolver antes de junio, recordó la figura de sus padres: «Si alguien me ha inculcado la pasión por la Virgen de la Montaña fueron mis padres. Muchas de las lagrimas que he echado fueron por ellos».

También se refirió a la posible declaración de fiesta de interés turístico regional. «El trabajo está hecho. La respuesta de los cacereños existe y el informe consta de 448 páginas».

Floriano admite, en su balance, de gestión que se va «feliz, contento, y satisfecho del trabajo realizado». Su relevo sería si no hay sorpresa Juan Carlos Fernández Rincón.