Denuncian el mal estado de los caminos de la Montaña y el riesgo por incendios Un vehículo de los bomberos trata de abrirse paso por un camino. :: hoy El PSOE asegura que la zona es un «polvorín» y el gerente del Sepei admite que el Ayuntamiento tuvo que suspender las labores de desbroce por no tener autorización MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 13 julio 2017, 07:21

«Aquello es una ratonera. Sin apartaderos. Pero nadie hace nada». La queja llegó a este diario desde la propia Policía Local, algunos de cuyos profesionales conocen al dedillo los terrenos de la Sierra de la Mosca. El mal estado de los caminos de acceso en el área de la Montaña lo sufren quienes pasean por la zona, quienes se mueven en bicicleta, excursionistas..., pero sobre todo los bomberos. «Los camiones tienen graves dificultades», confirman desde la propia Diputación, responsable del servicio de extinción de incendios (Sepei). Ayer el grupo municipal socialista hizo suya la denuncia. Habla de un «abandono absoluto» que convierte la Montaña en «un polvorín» en caso de incendio, con evidente riesgo de propagación «cuando en los próximos días sufriremos temperaturas de hasta 41 grados en la ciudad».

«Los bomberos se quejan amargamente, pero las medidas brillan por su ausencia», relata una persona conocedora de ese paraje de la capital en el que se concentran numerosas casas de campo y vegetación emergente. Algunos propietarios han abierto veredas y desbrozado áreas comunes con sus propias manos, pero esa solución es un simple parche, admiten.

El PSOE dio un paso más ayer al afirmar que hay caminos en los que «sería imposible que un vehículo se cruzara con un camión de bomberos al huir de un incendio, ya que no hay preparados apartaderos para ello, cuando se supone que deberían existir; y además deben tener unas áreas limpias de vegetación como defensa, y tampoco existen». Luis Salaya, portavoz del grupo socialista, exige a la alcaldesa, Elena Nevado, que se tomen medidas de forma urgente. «Es un polvorín y el estado de abandono de sus caminos hace que, de producirse un incendio por pequeño que sea, el riesgo de propagación por toda la sierra sea imparable», apunta. El PSOE cree que el propio Ayuntamiento pone a los habitantes de la zona en peligro «ante esta falta de actuaciones, que ya se deberían haber llevado a cabo».

El Ayuntamiento recuerda que está activo el protocolo de incendios y acusa al PSOE de alarmistaLAS POSTURASLuis Salaya Portavoz del PSOE «La sierra está abandonada y si se produce un incendio el riesgo de propagación será imparable»Equipo de Gobierno municipal Recuerda que existe un mapa de vigilancia específico para la Sierra de la Mosca

Desbroce suspendido

Esas medidas, no obstante, se tomaron, pero llegaron tarde e incluso se suspendieron. Es la versión que da a este diario Francisco Hernández Mogollón, gerente del Sepei. Aclara que fue el Ayuntamiento el que reclamó colaboración para la limpieza de los terrenos. Sin embargo, no llegó a concretarse. «Nos pidieron ayuda y la colaboración es buena. Nosotros no somos propietarios de los caminos. Empezamos a hablar en febrero. El Ayuntamiento decidió suspender la limpieza, con la ola de calor, ya que no tenía los permisos medioambientales y existía un riesgo de incendio al trabajar con radiales. Eso fue lo que nos transmitió», detalla el responsable del Sepei.

Esa intervención de desbroce se habría iniciado, según él, excesivamente tarde. Según una orden de la Consejería de Medio Ambiente, los trabajos con ciertos elementos en el campo como «maquinaria, herramientas, aperos...» exige una declaración responsable al menos tres días antes del inicio de la actividad a partir del 1 de junio.

Desde el Ayuntamiento se salió ayer al paso de las acusaciones del grupo socialista, al que en el equipo de Gobierno se califica de «alarmista» e «irresponsable» por sus manifestaciones a la ligera, se señala, en un tema especialmente sensible.

Recuerda el Consistorio que está activo el protocolo de actuación ante incendios forestales y que en el mismo se presta «especial atención» a zonas consideradas 'sensibles' como la Sierra de la Mosca. De hecho, dispone de su 'mapa de vigilancia con un operativo sobre normas de activación, respuesta rápida, localización, lugares de encuentro e instrucciones precisas.

El mapa fija los puntos más inaccesibles, con focos de población, puntos de interés, caminos cerrados, cancelas y otros detalles. Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Sepei e Infoex cuentan con ese material. Además hay una «vigilancia específica» como medida preventiva, incide el equipo de Gobierno.

Acusa al PSOE de «poco responsable» y de crear alarma. Al mismo tiempo, sobre la situación de los caminos, el Ayuntamiento informó en nota de prensa que en las conexiones principales de la sierra «están arreglados e intercomunicados» y cita el sanatorio, Portanchito, Valdeflores, Cerro Milano... «Hace dos años -concluye- se habilitaron tres rutas en la Sierra de la Mosca con adecentamiento y ensachamiento en distintos puntos».