Los demandantes de plazas del instituto Hernández Pacheco de Cáceres quieren que se anule todo el proceso

Cáceres Lunes, 2 julio 2018, 21:43

Los padres que demandan una cuarta línea de 1º de ESO en el IES Hernández Pacheco llevan meses demostrando que van a por todas en la aspiración de que para el curso 2018-2019 se oferte en este centro la cuarta línea que correspondía siguiendo la dinámica alterna establecida en los últimos 10 años. En su cuerpo a cuerpo con la administración han tomado una decisión que sería equivalente a matar moscas con cañonazos: denuncian una irregularidad general que podría hacer nulo todo el proceso de escolarización, desde Infantil a Bachillerato, y en toda la comunidad.

Tras muy diferentes propuestas para que la mayoría de los niños pudieran acceder a este centro, estos padres atacan a la línea de flotación del propio sistema. En concreto aluden a «una vulneración del artículo 84.5 de la LOE que señala que los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan etapas diferentes, se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de admisión del alumnado establecidos en la presente ley». Por poner un ejemplo gráfico, en el caso de dos hermanos, uno que aspire a cursar estudios en un IES y otro que aún esté en un colegio público, si este colegio está adscrito a la zona de ese IES, deberán contársele al hermano que va a pasar al instituto 4 puntos. Actualmente es algo que no se hace. Solamente se tiene en cuenta si hay hermanos mayores en el centro al que quiere entrar, ya sea de Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato. Pero la ley, o eso argumentan estos padres, prevé que se tenga en cuenta la zona de adscripción. Así lo marca ese artículo de la LOE que no fue sustituido por la siguiente ley educativa, la LOMCE, sostienen.

La conclusión, indica este grupo de padres, lleva a que «el proceso de escolarización en toda la Comunidad de Extremadura, en todos los niveles educativos, a nuestro juicio, es nulo de pleno derecho al no haberse respetado el procedimiento previsto en el artículo 84.5 LOE. Este incumplimiento afecta directamente a las listas de admitidos y excluidos de la fase específica de reserva de plaza en centros adscritos, si bien también supondría la nulidad de las listas de la fase general, que se publicaron el pasado 20 de junio, ya que éstas se forman con las vacantes surgidas de la fase anterior, que estaría viciada». Indican que «todas las listas de admitidos y excluidos en todo el proceso de nuestra región deberían ser inmediatamente anuladas porque los solicitantes no constamos correctamente baremados, y por tanto, no estamos correctamente ordenados».

La consejería de Educación aún no ha dado una respuesta a los en torno a 15 o 20 recursos que ya han presentado diferentes padres. Estos hechos han sido comunicados al Defensor del Pueblo para completar la queja formal formulada hace unos días, indican estos padres sin freno a la hora de hacer sus demandas.