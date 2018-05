La demanda por más plazas en el Hernández Pacheco toma la calle en Cáceres 01:00 Pancartas, globos, silbatos y lemas acompañaron la protesta en la puerta del edificio Múltiples. :: / JORGE REY Familias y alumnos que optan a 1º de ESO clamaron ayer por la línea no aprobada y pidieron que se replantee la zonificación escolar CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Jueves, 3 mayo 2018, 07:51

Las familias cuyos hijos aspiran a cursar 1º de ESO en el IES Hernández Pacheco optaron ayer por el ruido y la protesta para que su demanda sea escuchada. Tras recoger 900 firmas, reunirse con responsables de la Delegación Provincial de Educación y hacer público su caso, lo de ayer pretendía ser una escenificación en la calle de su mayor preocupación actual: que sus hijos e hijas tengan que salir del barrio para cursar Secundaria y no poder hacerlo en su centro más cercano.

Pancartas, silbatos, globos y hasta cacerolas lograron hacer mucho ruido en la puerta del edificio Múltiples a las dos y cuarto del mediodía. Familias al completo, con padres, madres, hijos y abuelos protestaron por la desaparición de la cuarta línea en este centro, que ofrecía alternativamente tres de cada cuatro años y que ha dejado, por el momento, a 52 alumnos sin plaza. 70 han logrado su espacio para iniciar la Secundaria. Pancartas con los lemas 'Por la conciliación de la vida laboral y familiar', 'No juguéis con nuestro bienestar para cuadrar vuestros presupuestos' o 'No a la dispersión, libertad de elección' han jalonado esta concentración. A ella han concurrido no solo familias cuyos hijos no han podido entrar en este centro sino otras que sí han entrado y apoyan esta movilización, como Dalia Vicario, madre de familia numerosa. «Nosotros tenemos el número uno, y apoyamos porque queremos que todos estén juntos y que no se dispersen». ¿Y sobre el Ágora, un centro que no está tal alejado como la Laboral? Dalia asegura que «está en otro barrio».

«Queremos que todos los niños estén juntos y que no se dispersen» Dalia Vicario | madre

Tal y como explicaban ayer Miguel González, portavoz de este movimiento, 47 de los 52 niños que no han entrado tienen 8 puntos, es decir, con los que provienen de la zona 1. 68 de los que han logrado acceder tenían puntuación extra por criterios como la renta y tener hermanos en el centro, entre otras. Dos tienen necesidades especiales. La mayor parte de los afectados por esta situación proceden de los colegios Dulce Chacón, Vivero y Francisco de Aldana. «El Hernández Pacheco sí tiene capacidad», insiste. Inmaculada Fernández es abuela de uno de los niños que no han accedido al Hernández Pacheco y que le han dado plaza en la Laboral. Critica la zonificación actual. «Se creó hace 20 años, cuando no exitían alguno de estos colegios», explicaba con indignación.

«El Hernández Pacheco sí tiene capacidad para una cuarta línea» miguel gonzález | padre

El concejal de Educación, Pedro Muriel, y la de Economía, María Guardiola, asistieron a esta concentración, que se prolongó durante media hora larga.

«Deberían cambiar la zonificación, está anticuada» Inmaculada Fernández | abuela

Desde la consejería de Educación se insiste en que «no es cierto que se vaya a reducir unidades en el IES Hernández Pacheco» y que «se ofertan las mismas unidades que las que hay este curso en 1º de ESO: tres». Recuerdan que en Cáceres hay 284 plazas vacantes de ESO y en la zona del Pacheco, 113. Educación apuesta por el crecimiento equilibrado de los centros y defiende que la calidad educativa es la misma en todos ellos.