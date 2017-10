El SES defiende la apertura por fases del hospital de Cáceres El portavoz municipal del PSOE le pide al ayuntamiento que «haga sus deberes» E. P. Miércoles, 25 octubre 2017, 14:13

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha defendido que es «necesario» abrir la primera fase del nuevo hospital de Cáceres por razones asistenciales, de infraestructuras y económicas, y hace un llamamiento a todas las administraciones implicadas en el proyecto para que «no se pierda la oportunidad«» de contar con proyecto sanitario en la ciudad que dará servicio a toda la provincia.

Franco ha recordado que las obras están financiadas en parte por fondos Feder de la Unión Europea y es obligatorio cumplir unos plazos para no comprometer la financiación, por lo que mantiene que la evolución de la obra es que en el primer semestre de 2018 esté terminada y que se empiecen a montar equipos en la primavera para abrir en el segundo semestre del próximo año y «estar allí trabajando y dando buen servicio a los ciudadanos de Cáceres y de la provincia».

En este sentido, ha incidido en que «hay muchas razones para abrir la primera fase del hospital». De índole asistencial ha recordado que el Hospital San Pedro de Alcántara se colapsa cuando aumenta la actividad quirúrgica o, por ejemplo, cuando sufre un brote de gripe y crece la hospitalización. «Necesitan más salas de exploración o de quirófanos porque no tienen espacio y nosotros, de momento, nos vamos a explorar a la gente en los aparcamientos», ha dicho.

También hay razones de infraestructuras debido a los problemas que están sufriendo los dos hospitales de Cáceres (Virgen de la Montaña y San Pedro de Alcántara) con numerosos casos de desperfectos, pero «lo más importante» para Franco es que hay una razón económica porque se ha realizado con fondos europeos y «cuando se ceden fondos se hace con un proyecto definido que tiene que estar en funcionamiento en una fecha concreta. No es para mostrarlo en un anaquel».

«El proyecto tiene fecha fin y tenemos la responsabilidad de finalizar esta primera fase», ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que una vez se haya realizado el equipamiento se decidirá con los profesionales si la apertura se realiza de forma progresiva o en un solo tiempo.

El máximo responsable del SES ha mantenido este miércoles una reunión con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, junto a la concejala Belén Fernández y en la que también ha estado presente el jefe del Área de Salud de Cáceres, Francisco Calvo, para explicar a los ediles socialistas la situación de las obras del nuevo hospital.

Proyecto del Gobierno anterior

En cuanto a las críticas que dirigentes del PP están vertiendo sobre el proyecto del hospital, Franco ha recordado que no es el proyecto del actual Gobierno regional sino del anterior presidido por José Antonio Monago. «Este proyecto viene del gobierno anterior. No es nuestro proyecto porque el que estamos ejecutando ya estaba redactado y estaba pendiente de adjudicación por lo que conocían el proyecto porque es el suyo», ha recalcado en alusión a los 'populares' a lo que ha respondido que esta primera fase incluye «casi dos tercios del hospital».

Además, se ha comprometido a «acelerar» la segunda fase y ha recordado que la Junta de Extremadura ya está trabajando en la licitación de la redacción del proyecto de esa segunda fase que podría estar adjudicado a lo largo de 2018 para licitar la obra a finales de 2018, con lo que habrá continuidad en las obras.

En declaraciones a los medios tras la reunión mantenida en las dependencias de la gerencia del SES en la capital cacereña, Franco también ha insistido en que la obra «está jalonada de dificultades porque el proyecto está lleno de indefiniciones, lo que provoca tensiones con la empresa», pero ha defendido que "merece la pena el trabajo».

Una vez esté funcionando el nuevo hospital, el SES se planteará el cierre del hospital Virgen de la Montaña porque «es una estructura muy obsoleta que no vale para un hospital moderno». La idea es trasladar las especialidades de geriatría, alergia y salud mental al San Pedro de Alcántara en los espacios que se van a quedar libres y los quirúrgicos que son cirugía plástica, oftalmología y algunas otras, al nuevo hospital.

Deberes para el Ayuntamiento

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado de «dejación de funciones» y de utilizar este asunto de «forma partidista en lugar de velar por los intereses de los cacereños», por lo que ha instado al Gobierno local a que se ponga «a hacer los deberes».

Salaya ha recordado que, cuando se produzca la apertura del hospital serán necesarios unos servicios que debe poner en marcha el ayuntamiento como adaptar el plan de movilidad con una reestructuración de las líneas de autobuses, conceder un parada de taxis y varios suministros municipales.

«Y tienen que conseguir que el Área de Urbanismo funcione bien de una vez por todas para que no haya retrasos en la concesión de licencias de apertura», ha espetado el portavoz socialista que apremia al Ejecutivo cacereño a que «cumpla con la parte que le toca y apoye a la Junta de Extremadura en la apertura de este hospital cuanto antes».

Así, le ha pedido a Nevado que si no le da tiempo a cumplir con lo que tiene que proveer para que el hospital pueda abrir que «lo diga claramente y pida ayuda». «Entendemos que no tiene sentido y no es leal que sigan intentando que el hospital retrase su apertura mientras al ayuntamiento le quedan muchos deberes por hacer», ha sentenciado.

Salaya ha criticado que en torno a este asunto «se está produciendo una lucha partidista y en medio están los cacereños» por lo que hay que «dejarse de tonterías y abrir cuanto antes un hospital que se necesita». «En cuanto lo tengamos abierto seremos los primeros en venir a empujar al SES y a la Junta para que se inicie cuanto antes la segunda fase», ha dicho.

Respecto a la coordinación con el ayuntamiento, el gerente del SES ha dicho que solo ha habido un contacto previo en el que se planteó trabajar de «forma coordinada» pero no ha habido más reuniones. «Todo lo que se ha conseguido del Gobierno local de Cáceres son golpes al sistema sanitario público que desacreditan a los políticos pero también a los profesionales que trabajan en él». «Toda esa presión que ha habido ha sido orquestada porque el hospital (San Pedro) no funciona peor que hace cinco años, sino mejor», ha concluido Franco.