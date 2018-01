Declara que ahorró 300.000 euros con la renta básica Rocío S. F. declarando ayer en el macrojuicio. / Salvador Guinea Este martes se ha reanudado en Cáceres el macrojuicio con más acusados de España por blanqueo de capitales SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 10 enero 2018, 09:30

Se reanudó ayer, en Cáceres, el juicio con más acusados de blanqueo de dinero que ha habido en España, y de nuevo han sorprendido las declaraciones de algunos de los 117 acusados.

La fiscal no dudó en utilizar su fina ironía para alabar la capacidad de ahorro de la joven Rocío S. F., que aseguró que ella y su marido sólo tenían como ingresos 650 euros al mes, dinero que procede de cobrar la subvención de la renta mínima. Sin embargo, no sólo no tienen problemas para llegar a fin de mes sino que ahorran. Aseguró que tenía 300.000 euros en el banco gracias a ahorrar, de lo percibido en ‘La manzana’ (que es el dinero que le regalaron los invitados en su boda), y de una buena indemnización por un accidente de tráfico. La fiscal apuntó que la indemnización por el accidente fue poco más de 4.000 euros.

Rocío dijo que para ellos era fácil ahorrar porque viven en una chabola en Madrid, «no pago ni agua, ni luz...», y también obtienen dinero de la chatarra y de vender melones y otras cosas. Rocío llegó a abrir en Bankia, en septiembre de 2005, una cuenta a nombre de su hijo menor de edad, que en julio de 2011 tenía 90.000 euros.

Ayer también declaró Abraham S. S., que tiene 25 años y se dedica a la venta ambulante de fruta en los alrededores de Madrid. A los 20 años tenía 11 abultadas cuentas bancarias que sumaban más de 400.000 euros. Él aseguró que parte de ese dinero era de su padre, y que unos 100.000 euros se los ingresaron sus abuelos, de los que no sabía si habían estado en la cárcel cumpliendo condena por traficar con droga. El resto del dinero aseguró que era de trabajar. «Somos trabajadores. Llevo trabajando desde los 12 años y lo hacemos los siete días de la semana».

También dijo que no tenía tanto dinero como figura en la documentación, porque cambiaba mucho de una cuenta a otra, «hacíamos lo que nos aconsejaba la banquera, que nos conocía». El Estado sólo logró bloquearle 257 euros con 43 céntimos. Según la investigación de la fiscalía, él y su mujer abrieron varias cuentas a nombre de su hija menor, en la entidad Ibercaja, el 19 de noviembre de 2012 con 77.064 euros. Este joven no ha declarado nunca a Hacienda. Tampoco está dado de alta como autónomo.

Quien reconoció abiertamente que fue utilizada como testaferro, fue una acusada que declaró que había sido usada por Ángel Silva, alías ‘Johnny’, uno de los supuestos cabecillas de la banda dedicaba al blanqueo de dinero procedente de la droga. Dijo que la engañaron, «como una tonta», al pedirle que les guardara el dinero en unas cuentas a su nombre a cambio de un buen regalo en la boda de su hija. Le dieron 2.000 euros para ‘la manzana’.