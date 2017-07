Decenas de jóvenes se quedan sin transporte en Casar por no poder acudir taxis de Cáceres Parada de los taxistas de la capital cacereña en la Plaza de América. / Armando Méndez «Muchos chicos volvían andando de madrugada por la carretera», se queja Justo Barbancho, un padre que fue a recoger a su hija tras una fiesta J. J. GONZÁLEZ Jueves, 13 julio 2017, 23:30

A Justo Barbancho le sobresaltó el teléfono a las 6 de la madrugada. Era su hija Celia, desde Casar de Cáceres. Llamaba para que fuera a recogerla, a ella y a unas amigas, porque les era imposible regresar a Cáceres en taxi desde la cercana localidad, situada a 11 kilómetros. La normativa que prohíbe a los taxistas de una ciudad recoger a clientes en otros municipios donde ya hay este servicio, les impedía regresar a casa tras la fiesta de bienvenida del verano organizada por el Ayuntamiento de Casar el pasado sábado, día 8. Al igual que Celia, decenas de jóvenes residentes en la capital y otras localidades se quedaron sin transporte público y muchos de ellos se echaron a la carretera para regresar a casa.

«Muchos chicos volvían andando de madrugada, por la carretera», se lamenta Barbancho, uno de los padres que el pasado sábado tuvo que ir a recoger a su hija, de madrugada. «Cuando fui a por mi hija había decenas de chavales que volvían andando, con el peligro de la carretera», explica y añade que cuando salía de la capital camino de Casar, pasadas las 6 de la madrugada, vio a algunos jóvenes que ya que estaban llegando a Cáceres, con lo que llevarían caminando más de dos horas.

El Ayuntamiento de Casar ha organizado, como en pasados veranos, cuatro fiestas con discoteca móvil, eventos que tienen mucho éxito entre jóvenes de la localidad y de otras cercanas, entre ellas la capital. Habrá otras el 22 de julio y los días 5 y y 19 de agosto. Ofrece música de 12 de la noche a 5 de la madrugada.

Justo Barbancho, padre de una joven afectada. :: / ARMANDO MÉNDEZ

Justo Barbancho llevó a su hija Celia, de 16 años, a la fiesta, con la seguridad de que después ella regresaría a casa en taxi con sus amigas. Pero no pudo ser debido a la normativa estatal que regula este transporte. Establece que un taxi no puede ir a recoger clientes a municipios donde exista este servicio público. Así, Barbancho tuvo que volver a Casar a por su hija y comprobó que, como ella, había más de 50 jóvenes esperando taxi sin conseguirlo. En la localidad sólo hay dos taxistas, los único que podían hacer el servicio, y no daban abasto para tanta gente. Barbancho cree que deberían permitir desplazarse a taxis de la capital «o que ponga transporte para estos eventos».

«Lo siento por los padres y los chicos, pero no pudimos ir a Casar sin el permiso especial de la Junta» Vicente Mendoza | Taxista de Cáceres

Vicente Mendoza, presidente de Radio Taxi de Cáceres, explica que, en efecto, la normativa nacional impide ir a recoger a clientes en otras ciudades o pueblos donde existe servicio. Dice que no hay ninguna guerra del taxi sino sólo la obligación de respetar la ley, que puede tener excepciones cuando la Junta de Extremadura lo autoriza por necesidades especiales. Indica que dan permisos cuando los ayuntamiento solicitan soporte de transporte ante determinados eventos que puedan desbordar la demanda y crear un conflicto social. Recuerda que Casar pide estos permisos para sus fiestas del Ramo y también los ha solicitado para estas mismas fiestas de discoteca móvil en otras ediciones, al igual que Malpartida de Cáceres para su Fiesta de la Patatera, por ejemplo.

«Lo siento por los padres y los chicos, pero nosotros no podíamos ir esa noche a Casar sin el permiso especial de la Junta porque la Guardia Civil nos hubiera multado», afirma y recuerda que aquella noche recibieron gran número de llamadas pidiendo taxi para Casar: «esa noche nos bombardearon la emisora y nos decían de todo cuando les advertíamos de que no podíamos ir».

«Lo mismo nos pasa a nosotros, que no podemos ir a la feria de Cáceres a recoger a gente de Casar» Carlos Caro | Taxista de Casar de Cáceres

«Lo mismo nos pasa a nosotros, que no podemos ir a la feria de Cáceres a recoger a gente de Casar que nos lo pide», afirma Carlos Caro, uno de los dos taxistas de Casar. En su opinión, en la feria de la capital deberían dar también ese permiso especial: «deberíamos apoyarnos unos a otros», manifiesta y señala que cuando hay fiestas en Casar y aumenta la demanda no le importa que puedan ir taxis de la capital, como, de hecho, suele hacerse.

Alcalde

Sin embargo, en esta ocasión, el Ayuntamiento no solicitó el permiso. El alcalde, Rafael Pacheco, explica que hace más de un mes había tenido una reunión con la Dirección General de Transporte de la Junta y esperaba que iba a regular las excepciones a la prohibición sin necesidad de que haya que tramitar solicitudes continuamente, es decir que se pueda aplicar una excepción de carácter general. «Por eso no hicimos la solicitud», afirma Pacheco, quien cree que, en todo caso, debería haber una nueva regulación del taxi, con soluciones específicas para localidades que compartan una misma área de aglomeración urbana, como Cáceres con pueblos del entorno. Si no se aprueba un decreto sobre excepciones, Pacheco pedirá el permiso para la próxima fiesta del día 22 de julio.

«La regulación nos crea problemas importantes y podría haber una solución, no sólo para los días de discotecas o las fiestas del Ramo sino también para el conjunto del año», concluye el alcalde.