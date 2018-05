Cumpleaños en la Filmoteca y dragones de premio

Con el Womad a la vuelta de la esquina –se celebra la próxima semana–, todavía quedan los últimos ecos de la festividad de San Jorge. Ayer se entregaron en el Ayuntamiento los premios a los mejores dragones participantes en el desfile del pasado día 22 de abril elaborados por colegios. El Diocesano ha sido el vencedor el concurso convocado por el Consistorio. La plata se la ha llevado el Castra Caecilia y el bronce ha sido para el Licenciados Reunidos. Desfilaron, en total, 13 dragones. Los centros galardonados se han llevado 600, 400 y 200 euros respectivamente. ¡Felicidades!

De celebración están en la Filmoteca de Extremadura, que cumple 15 años. La consejera de Cultura, Leire Iglesias, y el concejal de Educación, Pedro Muriel, asistieron ayer por la tarde a la gala conmemorativa, '15 años no es nada', que estuvo conducida por la actriz Amelia David y que se celebró, como no podía ser de otra manera, en el centro cultural San Jorge, donde está ubicada la sede cacereña de la Filmoteca. No ha sido la única actividad organizada con motivo de este aniversario. Se ha diseñado un programa especial. Por un lado, se ha proyectado en todas las sedes de la entidad la cinta '¡Lumière! Comienza la aventura', de Thierry Frémaux, director del Instituto Lumière y del Festival de Cannes. Además, para los escolares con edades comprendidas entre los tres y los seis años se ha seleccionado 'El Grúfalo', una película de aventuras que anima a los más pequeños a usar el ingenio, la valentía y la perseverancia. El programa se completa con una exposición de carteles firmada por Macario Gómez Quibús, uno de los grandes ilustradores de cine, que ha firmado trabajos como 'La muerte tenía un precio' y 'Los diez mandamientos'.

De cumpleaños también están en 'La Casa del Goloso', la cafetería que abrió hace un año en la calle General Ezponda, en el antiguo local de la conocida Ferretería Rey. El negocio está regentado por Milo Rey, hijo de Emilio Rey, el propietario del restaurante El Pato de la Plaza Mayor.

Para celebrar este primer aniversario, ayer se inauguró la exposición 'Mujeres', que lleva la firma de la artista cacereña Ana Barrado (Beitebe). Es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en la especialidad de Diseño y Comunicación. En 2008 recibió el Premio de Ilustración Hugo Create (Hugo Boss) y en 2009 seleccionaron su obra en el III Certamen Internacional de Pintura Juan José Narbón.

Otra exposición acaba de recalar en el Palacio de la Isla. En esta ocasión, se muestran las obras de gran formato del fotógrafo Fernando Paramio Alamillo bajo el título 'Visiones de otro continente'. Entre los trabajos expuestos se puede contemplar el galardonado recientemente en el concurso internacional 'Chromatic Photography Awards 2017', que contó con la participación de 3.000 fotógrafos de 75 países. Se trata de una original instantánea, en la que el autor ha fusionado la imagen de un balcón cacereño con pájaros autóctonos de Australia. Esta es la línea que marca el resto de la muestra, en la que se mezcla la explosión de naturaleza del país australiano con el patrimonio cacereño y del resto de Europa.

Mientras tanto, Cáceres se convirtió ayer en la sede de la quinta edición de la Olimpiada Filosófica de España. Las aulas del IES El Brocense acogieron las pruebas celebradas y, después, los alumnos participantes disfrutaron de una visita por la Ciudad Monumental. El acto inaugural tuvo lugar en el complejo San Francisco, donde la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, destacó «el firme compromiso» de la Junta con la asignatura de Filosofía.

Por otro lado, Cáceres acoge durante este fin de semana el VIII Festival de Capoeira, con actividades en diferentes puntos de la ciudad como la Facultad de Ciencias del Deporte o la Sala Capitol. Hoy se celebrará un taller abierto al público en el Paseo de Cánovas, de 18.00 a 19.30 horas.

Más cosas. También este fin de semana el Pabellón V Centenario se transforma en la sede la III Feria 'Ceres Play', una cita de referencia para los amantes de los juegos de mesa, los videojuegos y las manualidades. El año pasado pasaron por esta feria, que concluye mañana, 1.800 jóvenes.

Las últimas líneas son para el Museo de Cáceres, que el 19 y 20 de mayo celebrará la segunda edición de sus 'Prehistotalleres en familia', dirigidos a niños de seis a 14 años y a sus familiares. El plazo de inscripción está abierto (anacristina.rojo@juntaex.es).