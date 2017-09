La cuesta de septiembre huele a libros Una madre recoge los libros de sus dos hijas de tres y siete años en una librería de Cáceres. / JORGE REY El gasto por alumno de Primaria ronda los 300 euros entre manuales y material CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 3 septiembre 2017, 11:40

Cientos de libros de texto aguardan estos días su momento estelar. El próximo 13 de septiembre pasarán de ser meras hojas impresas a convertirse en una herramienta importante de aprendizaje para los escolares. Padres de los más de 19.000 niños y jóvenes que cursaran el próximo año Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional en Cáceres ya rematan el proceso de acopio de libros, ropa y material. En la librería Nobel, situada en la Plaza de los Maestros, Toñi Pacheco entrega los pedidos que muchos progenitores ya hicieron en el mes de junio. Los profesores entregan las listas los últimos días del curso para facilitar el proceso.

Para Toñi, en cuanto a ventas la campaña está siendo «similar» a la del año pasado. Precisa que no es su actividad primordial aunque es un servicio que «quiere y debe» dar a sus clientes. Ella recoge muchas listas y ofrece la posibilidad de recoger los pedidos cuando el cliente desee. Trata de dar facilidades. ¿Hay amenazas para la venta más tradicional de los libros de texto, la que se hace en librerías? Grandes superficies, la venta por parte de los colegios concertados, Internet y el intercambio o venta de libros de segunda mano son alternativas a las que se suma mucha gente. Están ahí, pero Toñi Pacheco conserva su cuota de negocio. Y sugiere que no es del todo agradable ver en directo los enfados que se coge parte de la clientela ante la compra de los libros de sus hijos. Ella hace un descuento del 5% en las compras para la vuelta al cole.

Ana Puerta es madre de dos niñas, una de casi tres años y otra de casi siete, escolarizadas ambas en el colegio Santa Cecilia. Aunque este centro concertado lleva a cabo la venta de libros ella prefiere comprarlo en esta librería por precio y por comodidad. Gastará entre libros y material de sus dos hijas unos 500 euros, sin contar con los uniformes. «La cuesta de enero para mí es en septiembre», indica esta madre, que divide el pago, uno lo hace en julio y otro en septiembre.

María Vaquero es la dueña de 'Todo Libros', la veterana librería de Camino Llano. También reconoce que su actividad constante y durante el año hace que la campaña de los libros de texto no suponga para ella su mayor fuente de ingresos. «Es más trabajo y pocas satisfacciones, yo lo hago pero no hago promoción en el escaparate, trabajo para los clientes que me los piden», explica. Su mayor queja es que a los centros escolares concertados se les permita hacer negocio con la venta de libros, y también que muchos centros argumenten que esta venta va dirigida a sostener los colegios. El precio de los libros de texto en Primaria y Secundaria es libre, por lo que se pueden hacer descuentos. Ella los hace. Esta libertad de precios hace que las grandes superficies cuenten con mucho más margen. «Podrían incluso regalarlos». En Infantil y Bachillerato hay un precio fijo.

Para Vicente Teomiro, de la librería Cervantes sí que septiembre representa un buen filón en su negocio. «Por ahora vamos como el año pasado», indica. Ubicado en la calle Hernández Pacheco, cerca de varios colegios e institutos, cree que su venta es «por cercanía». De las ventas totales de los libros él hace un 10% que entrega en cheques para la compra de material escolar que puede canjearse a lo largo de todo el curso. Estima que el gasto para un alumno de Primaria puede rondar los 250 y 300 euros, a lo que habría que añadir unos 40 en material. Las listas de estos alumnos contienen folios, carpetas, cuadernos, rotuladores, témperas y un sin fin de objetos. También se incluyen elementos de higiene como rollos de papel higiénico, toallitas o rollo de cocina para usar en el aula.

Venta de libros

Los grupos de Facebook de intercambio y venta de libros de segunda mano están en plena ebullición. En ellos madres y padres ponen a la venta los libros de sus hijos y otros se asoman para buscar textos en concreto. Una madre, Sandra Bermejo es la creadora de un grupo muy activo en Cáceres, que cuenta actualmente con más de 4.000 miembros.

Ana Gallardo, madre de tres niños que cursarán 2º de Infantil, 1º de Primaria y 4º de Primaria en el colegio público de Prácticas explica que suele adquirir algunos libros en este foro, y que pueden costar aproximadamente la mitad de lo que cuestan nuevos.

Hay un «problema» importante a la hora de ceder o vender los libros y es que, hoy en día, muchos de ellos son fungibles, se escribe en ellos. Así que o el que lo vende o el que lo compra se tiene que aplicar en no dejar ni rastro de lo escrito. Una vez que se encuentra el libro o los libros que interesa se concreta la compra-venta por privado y se queda. Economía colaborativa. Ana Gallardo, cuyos hijos también están becados, destaca el gran esfuerzo económico que han de hacer las familias. El importe de las becas se retrasa en no pocas ocasiones hasta el segundo trimestre del curso escolar, por lo que el esfuerzo tiene que hacerse de antemano.