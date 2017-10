IU critica al Ayuntamiento de Cáceres por tener que devolver una ayuda de turismo REDACCIÓN CÁCERES. Lunes, 9 octubre 2017, 08:36

Desde Izquierda Unida Cáceres se ha lamentado la «incompetencia» del gobierno municipal «por haber sido incapaz de justificar el gasto de la subvención de Turismo», tal y como ha publicado este diario.

En este sentido, la coalición, que actualmente no cuenta con representación en el Ayuntamiento cacereño, opina que el PP «se está demostrando cada vez más ineficaz a la hora de llevar las riendas de la vida local en nuestra ciudad», tras perder cerca de 45.000 euros de una subvención pública procedente de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, «con lo que ello supone para una ciudad como Cáceres, dónde el turismo es la fuente de ingresos de numerosos negocios locales y el sustento de muchas familias».

Desde IU dicen entender que la pérdida de esta subvención supone «un duro golpe (otro más) para las maltrechas arcas municipales, que inevitablemente se traducirá en un grave perjuicio para los cacereños, bien por no poder hacer frente a los gastos de promoción y gestión del turismo en nuestra ciudad, bien porque se afronten esos gastos detrayendo recursos de otras partidas presupuestarias».

Izquierda Unida también indica que «si no son capaces de aclarar la situación, no solo se habrá tenido que devolver la subvención de este año, sino que no habrá posibilidad de solicitar la del próximo».

Como se informó el pasado miércoles, el Ayuntamiento ha debido devolver el importe correspondiente al segundo pago de 2016 de la subvención que recibe de la Junta para la prestación del servicio de información turística. La devolución se hará en realidad mediante compensación de deuda, y de momento asciende a 22.785 euros. El Consistorio debía presentar documentación que acreditase el pago de personal o mantenimiento de la oficina de información.