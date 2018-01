Cs cree necesario un «debate regional» sobre la mina de litio Inicio de la marcha del pasado domingo contra la mina. :: a.m. Su portavoz, Cayetano Polo, afirma que la envergadura del proyecto exige una mayor transparencia EUROPA PRESS CÁCERES. Martes, 23 enero 2018, 07:50

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha exigido «transparencia y un debate público» tanto al Ayuntamiento de Cáceres como a la Junta de Extremadura sobre la mina de litio. «Consideramos que este tema debe sobrepasar el ámbito municipal y abordarse desde un punto de vista autonómico», ha recalcado Polo en rueda de prensa, quien ha puntualizado que se trata de un proyecto «de una envergadura muy importante, por lo que debe abrirse el debate en la sociedad extremeña».

En este sentido el portavoz autonómico de Ciudadanos ha insistido en exigir transparencia en este proceso ya que se llevan «meses hablando de esta mina de litio pero sin ningún proyecto en concreto ni datos fiables».

Polo asegura que desde su partido «no podemos posicionarnos ni a favor ni en contra porque no conocemos el proyecto, no sabemos si va a generar empleo suficiente o no, no sabemos si viene industria asociada a la mina». Por todo ello, ha exigido «una comparecencia pública de los responsables autonómicos y locales» para que todo lo que suceda respecto a la mina «tenga un debate público».