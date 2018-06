Lorenzo Caprile, en Cáceres: «La costura es una industria muy mezquina» Lorenzo Caprile presentó su libro sobre estilo ayer en Cáceres. :: a. m. El diseñador presentó ayer en la librería Agúndez su obra 'De qué hablamos cuando hablamos de estilo' CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 24 junio 2018, 09:55

«No te dediques a esto, estás a tiempo, esto se ha convertido en una industria muy dura y muy mezquina». Así de claro, sin paños calientes de ningún tipo, respondió ayer Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) a una adolescente que le preguntó sobre consejos para empezar en el mundo de la moda. «Los niños y las niñas llegan a este mundo con mucha ilusión, deslumbrados por las redes, por los famosos, y no tiene nada que ver con la realidad, ojalá me lo hubieran dicho a mi edad». Otra joven volvió a plantear el tema más tarde y Caprile no se apeó de su argumento. La chica soltó algunas lágrimas, contrariada por esta bofetada de realidad.

Charla de tijeras, puntadas y remates con uno de los grandes del diseño de moda en España. Un reducido grupo de personas mantuvieron ayer durante casi una hora una conversación que podía haberse vuelto infinita sobre un mundo lleno de pasión: la ropa, eso que usamos todos desde que nacemos hasta que nos vamos de ese mundo. Su uso, su concepto como industria, su futuro profesional o el azote propinado por Internet a este sector fueron algunos de los temas tocados durante la presentación en la librería Agúndez de su último libro, 'De qué hablamos cuando hablamos de estilo'.

Cercano pero no complaciente, rebatiendo con firmeza algunas afirmaciones que el público (y esta periodista) le hicieron, Caprile, que participó en la primera y exitosa edición del reality 'Maestros de la costura' dio una clase magistral ante costureras profesionales, patronistas y aficionadas a este mundo. El acto era abierto a todo el público pero de alguna manera se produjo una selección natural que hizo que fueran expertas las que se acercaran. Y mayoritariamente mujeres. El carismático autor de trajes de la Reina Letizia y las hermanas del Rey aseguró que para él «la costura no es creativa, yo entiendo la creatividad pura y dura como inventarse algo que nunca hayamos visto los seres humanos en los días de la tierra, nosotros estamos repitiendo todos lo mismo».

Su visión sobre la moda en la calle, sobre el estilo en la vida cotidiana, no es positiva. «Nunca ha habido tanta información y nunca la calle ha sido tan fea, es una contradicción». Niega que los países puedan clasificarse en función de su estilo. «Hablar de las españolas me parece algo catetillo, pasado de moda, hablamos de la cultura occidental, de cercano oriente...y de tribus, pero ahora en España y en el mundo occidental nos visten cuatro o cinco marcas locales». En esta homogeneidad y mal vestir tiene que ver además, dijo Caprile, el hecho de que se compre por Internet, sin probar, con solo cuatro tallas estándar o con firmas de tallas únicas. Pero no todo está perdido. «El gusto para vestirse se puede cultivar, aprender los colores, el tipo de cortes que te favorecen, las proporciones, eso se puede aprender».

Sobre el programa 'Maestros de la Costura' Caprile aseguró que él mismo se había sorprendido del éxito obtenido, que augura una segunda edición. Yo era muy escéptico con el programa desde el principio, pero hace muchos años di mi palabra». La televisión tiene ese efecto de aumentar la visibilidad de las personas, pero Caprile dice que por parte del público que le reconoce por la calle sólo recibe cosas buenas.

Destacadísima es su función como diseñador para compañías teatrales como la Nacional. Ayer mismo pudo verse sobre las tablas 'El caballero de Olmedo', de Noviembre Teatro que cuenta con su firma en un vestuario único.