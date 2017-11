Convocadas 11 plazas de conductor-bombero Jueves, 23 noviembre 2017, 07:30

Un examen tipo test con 65 preguntas, otra prueba física con control antidoping incluido, dos ejercicios prácticos, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. Son las pruebas que deberán pasar los aspirantes a una de las once plazas de que ha convocado la Diputación de conductor-bombero. Es un concurso-oposición de turno libre, abierto a quienes quieran presentarse. Deberán tener cumplidos los 16 años, título de graduado en Educación Secundaria o equivalente y carné de conducir de la clase C. El proceso selectivo no deberá superar los 12 meses. Se publicó ayer en el BOP. La Diputación anuncia que en 2018 se iniciará la obra del parque del Sepei en Jarandilla.