Continúa la investigación de la pistola del jefe de la Policía Local de Cáceres «sin autor conocido» EUROPA PRESS Martes, 24 abril 2018, 13:35

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, ha confirmado, en relación a la desaparición de la pistola del jefe de la Policía Local de Cáceres, que continúa la investigación en la Comisaría de la Policía Nacional, Al «no existir un autor conocido», según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el expediente «no ha pasado ni puede pasar» a vía judicial.

«Se siguen investigado por la comisaría de Policía de Cáceres los sucesos que acaecieron aquel día y posteriores pero si finalmente no se descubre si hay autor o no, no pasará el expediente a investigación judicial», ha aclarado Bote quien ha añadido que el comisario le ha confirmado que la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos que sucedieron hace ahora dos meses.

Bote ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras la presentación de los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario en una rueda de prensa este martes en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

A finales del pasado mes de febrero, el jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, descubrió que había desaparecido de su despacho su arma reglamentaria, que guardaba en una pequeña caja fuerte portátil, además de un cargador y munición. El robo se produjo cuando él se encontraba en un viaje de trabajo asistiendo a una feria sobre seguridad en Madrid.

En estos dos meses se han visionado las grabaciones de las cámaras de seguridad de las dependencias policiales y se ha interrogado a varios agentes pero la investigación, que está llevando a cabo la Policía Nacional, no avanza y no hay detenidos ni ha aparecido el arma.