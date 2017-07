Mou continúa su camino contra la expulsión

Moumine Koné, Mou, pasa el verano a la espera, con muchas más dudas que certezas acerca de su futuro inmediato. Papeles que no se mueven y la cita de hoy en la comisaría inquietan a este joven. Rebobinamos. Mou presentó el pasado 28 de junio 139.000 firmas en la Subdelegación del Gobierno contra su expulsión a Mali, país del que procede. Tras 10 años viviendo en España y con la solicitud de asilo pedida desde 2012, el pasado mes de junio, cuando acudió a renovar la documentación (un trámite que tenía que hacer cada tres meses), se encontró con la sorpresa de que sus documentos quedaron confiscados y se le comunicó que en 15 días debería ser expulsado. Fue un mazazo, pero la situación envolvió a Mou en una espesa capa solidaridad y buenas vibraciones. A través de la plataforma Change.org se recogieron, en poco tiempo, todas estas firmas de apoyo.

Ese día 28 Mou, junto con su abogado, Antonio Luis Díez, presentaron un recurso contra ese proceso de expulsión que parecía inminente, además de las 139.000 firmas. ¿Qué ha cambiado desde ese día? El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, que asegura haberse solidarizado con esta causa y entender todo el sustrato emocional que tiene le propuso dos salidas «dentro de la legalidad». Una es pedir el permiso de residencia por arraigo con un contrato de trabajo y la segunda vía, «más rápida y viable», es la solicitud por ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Desde la Brigada de Extranjería se acordó entregarle el pasaporte retenido para que empezara a solicitar la unión de hecho con Silvia Celada, su pareja desde hace unos meses. Tal y como explica Antonio Luis Díez, el trámite ya ha sido solicitado. Para ello necesitó un documento que le tuvo que enviar uno de sus hermanos. Hasta el próximo 20 de septiembre no se podrá firmar esta unión de hecho.

Hoy lunes, tal y como explica el letrado, Mou tiene que acudir a la comisaría con su documento, el pasaporte. No es un plazo, explica, en principio es solo uno de los trámites rutinarios de control de documentación impuestos. «Podrían quitarme el pasaporte hoy, no sé qué va a pasar», cuenta.

La pareja está a la espera de formalizar su unión de hecho en el mes de septiembre, lo que justificaría su arraigo«Sólo me han dejado el pasaporte, y no sé si me lo quitarán hoy, no tengo más documentos y por eso no he podido trabajar»