¿Cómo contamos a los turistas?

Domingo, 24 septiembre 2017

¿Cuántos turistas recibe Cáceres? Cada cierto tiempo se asiste a un confuso baile de cifras según la fuente que ofrece el dato y lo cierto es que no hay una única respuesta a esta pregunta. Las cifras arrojadas por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nunca coinciden con los cálculos del Ayuntamiento, que elabora sus propias estadísticas. De hecho, los datos que cada año o por trimestres después del verano ofrece el Consistorio cacereño suelen ser muy superiores a los que parten desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. También a los que da el Observatorio Regional de Turismo. ¿La clave? Manejan metodologías distintas.

Mientras el INE habla en sus informes de viajeros y se refiere sólo al número de personas que pasan la noche en alguno de los hoteles de la ciudad, la Concejalía de Turismo contabiliza tanto a los que duermen en Cáceres como a esos otros visitantes que están de paso, que lógicamente dejan una «huella» menos identificable en la ciudad. Por eso, más o menos se calculan sin una base muy científica.

LOS DATOS 2,5 Es el coeficiente por el que el Ayuntamiento multiplica la cifra de visitantes de sus centros. viajeros contabilizó el INE durante el año 2016 en Cáceres La cifra municipal supera los 600.000.

Los datos del mes de agosto son los últimos disponibles que ponen de manifiesto la diferencia de cifras. Mientras el INE ha contabilizado 33.838 viajeros (28.561 españoles y 5.277 extranjeros), personas que se han alojado en la ciudad, el Ayuntamiento sube el dato de visitantes hasta los 79.605.

El PSOE ha acusado esta semana a Elena Nevado de sacar los datos de turismo «de la manga»

Mayor diferencia hay entre los balances anuales. En este caso, el Consistorio presume de que la Ciudad Monumental recibe cada año la visita de 600.000 turistas. Sin embargo, el mayor dato contabilizado por el INE tuvo lugar en 2016, cuando el dato de viajeros subió hasta los 268.150.

Lo ocurrido en Cáceres no es una excepción. No es la única ciudad donde los datos municipales no coinciden con los del INE. Esto ocurre porque los ayuntamientos, a la hora de facilitar sus cifras, contabilizan los visitantes que pasan por sus propias oficinas o centros de turismo, con independencia de si duermen o no. Es lo que hace, por ejemplo, el área de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, ciudad con la que Cáceres comparte la condición de ser Patrimonio de la Humanidad.

La capital emeritense proporciona los datos de las personas que se acercan hasta las oficinas situadas en el recinto del Teatro Romano y en la calle Santa Eulalia. Aunque hay una clara diferencia con Cáceres.

En el caso de la capital cacereña el cómputo va más allá. El Ayuntamiento no se limita a dar los datos tal cual, sino que 'cocina' sus propios resultados. Sus estadísticas no sólo contemplan a las personas que pasan por el punto de información de la Plaza Mayor. Según ha explicado Amparo Fernández a este diario, jefa de Turismo en el Ayuntamiento, el dato de turistas se obtiene al sumar estas cifras al número de visitantes contabilizados en el resto de centros municipales: el de la Torre de Bujaco, el centro de divulgación de la Semana Santa, el baluarte de los Pozos y el Palacio de la Isla. A la cifra global obtenida se añade, además, el número de personas que participan en las visitas guiadas ofrecidas por la Asociación de Guías de Turismo. Y, por último, el dato resultante se multiplica por un coeficiente de 2,5.

«Esta multiplicación se hace porque se considera que por cada persona que entra en una oficina de turismo hay otras 2,5 que no lo hacen. Hay otros casos en los que el dato se multiplica por tres», explica Marcelino Sánchez Rivero, profesor titular del área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Extremadura.

Mérida, sin embargo, opta por no emplear este coeficiente. Aunque a la ahora presentar sus datos en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, sí realiza una suma. El Consistorio emeritense elevó hasta 827.808 el número de visitantes que recibió durante 2016. En este caso, tuvo en cuenta variables como las personas que pasaron por el Museo Nacional de Arte Romano, los espectadores del Festival Internacional de Teatro Clásico o los asistentes del festival Stone & Music.

El profesor Marcelino Sánchez Rivero es, además, el coordinador del Observatorio Turístico Extremeño, que depende de la Dirección General de Turismo. Desde aquí también se realizan estadísticas sobre el sector en la región.

Observatorio regional

El Observatorio tiene como base el INE para saber el número de viajeros que pasan por las ciudades extremeñas. Pero también calcula esa otra cifra de visitantes que no se alojan en los hoteles, a los que denomina excursionistas. ¿Cómo lo hace? Envía cuestionarios a las oficinas de turismo dirigidas a los usuarios. En estos cuestionarios hay un punto en el que se pregunta al encuestado si pernocta esa noche en la ciudad en cuestión. En julio de 2015, por ejemplo, el 93,5 respondieron que pernoctaban en Cáceres mientras que el 6,5 por ciento restantes estaban de paso.

Con estos porcentajes, y teniendo siempre como referencia el dato de viajeros del INE, el Observatorio proporciona las herramientas para hallar un nuevo cómputo de visitantes totales en Cáceres resultante de la suma de turistas y excursionistas. El dato, como es lógico, es más elevado que el del INE, pero no llega a las cifras manejadas por el Ayuntamiento cacereño.

El INE, por su parte, mantiene un contacto periódico con los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas de la ciudad para realizar su encuesta de ocupación hotelera. Recoge los datos durante siete días seguidos de cada mes, elegidos aleatoriamente. La información es suministrada mensualmente por los establecimientos hoteleros, mediante cuestionario, al Instituto Nacional de Estadísticas.

Mientras el INE detecta una bajada de turistas en Cáceres, el Ayuntamiento apunta a una subida del 10%

La encuesta de ocupación hotelera se refiere sólo a un determinado número de hoteles. No tienen en cuenta ni los hoteles de menor categoría (de una y dos estrellas), ni las pensiones, ni los apartamentos turísticos, cuya implantación ha crecido de forma significativa durante los últimos años en la ciudad. La proliferación de estos lugares, no todos dados de alta, complica aún más las estadísticas.

El INE tiene otra encuesta específica dedicada a los apartamentos turísticos. Según el dato de julio, el ultimo disponible, hubo 2.046 turistas alojados en los apartamentos legales de la capital. Son apenas 169 más que en julio de 2016.

La forma de contabilizar a los turistas se ha convertido esta semana en un asunto de debate político. El viernes el grupo Socialista acusó a la alcaldesa cacereña, Elena Nevado, de sacarse los datos de turismo «de la manga». En el PSOE se muestran preocupados por el discurso que consideran demasiado triunfalista de Nevado. No les cuadra que el INE detecte un descenso a la baja mientras el Ayuntamiento presenta una subida de turistas del diez por ciento. Creen que se está enmascarando la realidad.

Hay que recordar que el pasado lunes Nevado presentó en rueda de prensa el balance del verano. Según los datos municipales, Cáceres recibió durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre 149.238 turistas, un diez por ciento más que el año anterior. Sin embargo, según la encuesta de ocupación hotelera del INE, durante el mes julio hubo un nueve por ciento menos de viajeros. Y en agosto el descenso ha sido del 1,5 por ciento.

Preguntada por estas diferencias de tendencias, la alcaldesa respondió en su comparecencia que el descenso registrado en los hoteles se debe a la proliferación de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Serían 135, según los datos manejados por el Ayuntamiento.