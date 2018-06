Consuelo Fernández Manley releva a Víctor Peguero en el Ayuntamiento de Cáceres Víctor Peguero Desde Cs se resalta que la baja de Peguero está relacionada con motivos de trabajo MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 13 junio 2018, 13:19

Víctor Peguero deja el Ayuntamiento de Cáceres. A su renuncia como diputado provincial se suma ahora la de concejal. «Posiblemente se vea en el próximo pleno», confirma el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Cayetano Polo.

Peguero será sustituido por Consuelo Fernández Manley, ex secretaria del grupo en el Consistorio y número 5 de la lista de la formación naranja en las últimas elecciones municipales. Desde Cs se resalta que la baja de Peguero está relacionada con motivos de trabajo.

«Me ha surgido una oportunidad de emprender y desarrollar mis proyectos, y no puedo compaginarlo con la política municipal. He creído conveniente tomar esta decisión porque no es responsable trabajar para los cacereños a medio gas», ha explicado Peguero en un un comunicado.

Según el todavía edil, lleva meses valorando esta posibilidad. «Estoy seguro de que Consuelo Fernández sabrá hacerlo bien», ha destacado Peguero, quien no ha barajado desligarse de la política del todo y mantiene su militancia en Cs.

«Sigo en Ciudadanos, creo en el proyecto, tengo confianza en las personas y estaré cerca del partido», ha subrayado el edil que formalizará su renuncia en los próximos días.