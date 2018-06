Consuelo Fernández será edil de Cs «a caballo» entre Cáceres y Mallorca Los concejales de Ciudadanos, con Fernández en el centro y Peguero a la derecha. :: hoy La nueva concejala sustituye a Víctor Peguero, que deja el grupo de Ciudadanos por motivos laborales MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 14 junio 2018, 08:12

Víctor Peguero abandona también el Ayuntamiento. Hace solo unas semanas se despidió del Pleno de la Diputación cacereña en el que dejará su puesto al portavoz regional y local de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo. Ayer se confirmó que Peguero también se despide de la Corporación municipal. Su sustituta será la número cinco en la lista de Cs para las elecciones de 2015. Se trata de Consuelo Fernández Manley, de 47 años, natural de Palma de Mallorca, a donde volvió a mudarse hace unos meses.

Estudió Administración y Gestión Pública en la Universidad de Extremadura y ejerció como secretaria municipal de la formación naranja hasta que se marchó de nuevo a Baleares. También fue antes coordinadora local y formó parte de una de las gestoras formadas por el partido en Badajoz.

Más información Consuelo Fernández Manley releva a Víctor Peguero en el Ayuntamiento de Cáceres

Sobre su residencia a 1.500 kilómetros de Cáceres, Polo aseguró ayer que «estará a caballo entre Mallorca y Cáceres. Tiene a parte de su familia aquí», precisó

El líder local de Cs dio la «enhorabuena» a Consuelo Fernández, a quien califica como «alma de este proyecto». Deberá acudir al pleno ordinario, que se convoca una vez al mes.

«Afronto este nuevo reto con mucha ilusión, responsabilidad y sobre todo ganas. Morí en la orilla como se suele decir hace unos años», aseguraba ayer en nota de prensa la futura concejala, quien ocupó el número 5 en la lista de Ciudadanos, que logró cuatro ediles.

Las obligaciones profesionales son el principal argumento para la renuncia de Víctor Peguero, ahora en Madrid. «Como ya me ocurrió con la Diputación, estoy en un momento en el que no doy más de sí, por lo que se abre un paréntesis. Mis obligaciones profesionales me impiden dedicarme a la política al cien por cien, que es como yo lo había venido haciendo», indicó ayer.

Peguero está realizando un curso sobre desarrollo de aplicaciones. Uno de los productos que ha realizado su empresa está teniendo mucho tirón en el mercado y se ha interesado por él el grupo Planeta. Peguero seguirá afiliado a Cs y colaborará «desde fuera en lo que sea necesario», remarcó.