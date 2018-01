Dos condenados a 22 años, en total, por prostituir a una discapacitada psíquica Fachada del Tribunal Supremo / HOY La discapacitada fue sometida a una situación de sumisión, llegando a encerrarla en una habitación, quitándole la ropa y el calzado SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 4 enero 2018, 23:21

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 16 años y seis meses de cárcel, para un hombre que prostituyó a una discapacitada psíquica, rebajando la condena de 12 a 6 años para otro individuo que potenció la prostitución de la mujer, que tiene un déficit intelectual de grado moderado que le impide el autogobierno de su persona y la administración de sus bienes, con dificultad en el uso y manejo del dinero. Está incapacitada judicialmente al no ser capaz de gobernarse por sí misma y tiene dificultad para discernir las conductas adecuadas e inadecuadas.

Para impedir la identificación de la víctima este Diario no debe decir la ciudad en la que ocurrieron los hechos, que fueron juzgados en diciembre del año 2016 por la Audiencia Provincial de Cáceres.

La discapacitada fue sometida a una situación de sumisión, llegando a encerrarla en una habitación, quitándole la ropa y el calzado.

Los dos hombres pusieron anuncios en internet en los que ofrecían sexualmente a la mujer, a la que obligaron a realizar hasta sexo sádico. Ellos se quedaban con el dinero y a ella se limitaban a darle pequeñas cantidades para tabaco. Ella no quería practicar la prostitución pero le amenazaban con encerrarla o incluso matarla.

Uno de ellos también le obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Ella se negaba, pero le amedrentaba, llegando en algunas ocasiones a hacerle daño pellizcándole o dándole patadas.

El Supremo ha confirmado la condena para este individuo de 16 años y medio de prisión, no se puede acercar a ella en 21 años y medio, no podrá disfrutar del tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la pena, y una vez que salga de la cárcel tendrá libertad vigilada 8 años. Tiene que indemnizar a la mujer con 35.000 euros

El otro condenado es sentenciado a 6 años de prisión y no contactar durante 8 años con la víctima, a la que deberá indemnizar con 25.000 euros.