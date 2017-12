Condenada una gasolinera a pagar 18.678 euros a un cliente que se cayó por una mancha de fuel La sentencia indica que aunque sea una estación de servicio en la que se sirve el conductor, debe tener el suelo limpio SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 11 diciembre 2017, 07:27

«La caída se produjo por existencia de fuel en la calzada, y eso es claramente imputable a la gasolinera demandada, que desde luego no puede alegar que es de aquellas en las que los empleados no salen a atender a los clientes, quienes han de realizar por sí mismos la labor de repostaje del vehículo, porque tal medida, fundada en el ahorro de costes de personal, no empece a que los empleados de la gasolinera tengan la misma en las debidas condiciones para no producir daños a los usuarios». Este texto es parte de una sentencia de la sección primera de la Audiencia de Cáceres, que condena a una gasolinera cacereña y a su compañía de seguros, a pagar una indemnización de 18.678 euros a un cliente de la gasolinera que se cayó cuando estaba repostando combustible en su vehículo.

Como consecuencia del accidente el hombre estuvo tres días hospitalizado, permaneció impedido para sus ocupaciones habituales 193 días y tardó en curar otros 68 días.

La sentencia recalca que la presencia de fuel en el solado de las gasolineras, «debe evitarse a toda costa al ser fluidos especialmente deslizantes, máxime con lluvia adicional como existía ese día».

Se cayó al resbalar en una mancha de gasolina que era más peligrosa al estar lloviendo

La sentencia anula una anterior del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Cáceres, que no vio que la gasolinera fuera responsable de la caída.

La Audiencia Provincial de Cáceres da importancia al testimonio de otro conductor, que vio la caída ya que estaba esperando a que el accidentado terminara para repostar él. Según indicó, en el suelo había una mancha de gasoil, asegurando que olía bastante.

La sentencia hace referencia a otras del Tribunal Supremo en las que se culpa o no al propietario de un local o a una administración de una caída. Cita, por ejemplo, que se ha librado de culpa a una comunidad de propietarios o a los titulares de un negocio cuando la caída se ha debido a la distracción del perjudicado por no advertir un obstáculo que se encontraba dentro de la normalidad; pero, sin embargo, se culpa a un local por no tener pasamos en una escalera, o por una caída en una discoteca que no tenía personal de seguridad, o exonera a un Ayuntamiento por la caída de una persona que tropezó con una manguera, o a un hotel de indemnizar a un cliente que se hizo daño en un mano con una puerta giratoria.

En este caso la indemnización es de 18.678 euros, pero el perjudicado reclamaba 82.592 euros.