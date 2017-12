Concentración como testimonio del «ostracismo» que sufre Virgen de la Montaña Personas participantes en el acto de denuncia por la situación de la avenida. :: jorge rey Vecinos, comerciantes y hosteleros reclaman al Ayuntamiento que actúe con una renovación integral de la vía MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 30 diciembre 2017, 09:30

Un grupo de vecinos y empresarios de la avenida Virgen de la Montaña se echó ayer a la calle en una concentración para reivindicar que el Ayuntamiento actúe en una artería que «está abandonada». Fue una manifestación «testimonial», pero en la que se alzó la voz para denunciar el «ostracismo urbanístico» al que «la alcaldesa Elena Nevado ha sometido a esta calle» lo que ha originado, se apunta en un documento distribuido durante el acto, «el consecuente deterioro de la misma». Residentes, comerciantes y hosteleros quieren que el Consistorio tenga en cuenta que no hablamos de una zona cualquiera sino de una de las vías más importantes de la capital cacereña, tanto por el flujo de personas como por la actividad comercial o incluso el tránsito de vehículos.

La avenida, recuerda Fernando García Figueroa, tiene además un componente adicional, ya que sirve de conexión entre los dos hospitales, el de San Pedro de Alcántara y el de Nuestra Señora de la Montaña. «Por un simple respeto a los pacientes que viajan en las ambulancias, el Ayuntamiento debería actuar sobre un pavimento que deja mucho que desear», afirma el portavoz del colectivo.

PROYECTOS PENDIENTES uRed de saneamiento Quejas por su deterioro. uRed de abastecimiento Averías habituales, denuncian. uPavimento y acerado En malas condiciones. uArbolado Restitución.

En el comunicado que se difundió ayer se resalta que los afectados están reclamando «unas obras necesarias en esta avenida». «Con vuestra asistencia -se reseña- estamos propiciando que el Ayuntamiento de Cáceres tome en consideración los deseos, no solo de los vecinos de esta avenida y calles adyacentes, también los de muchos cacereños que transitan por ella».

El colectivo vecinal, que llegó a reunir 700 firmas, recela del anuncio de reforma para 2019

En 2019

En los últimos días, y justo tras anunciar los vecinos y comercios de la calle que estaban dispuestos a movilizarse, el Consistorio ha anunciado que será, por fin, en 2019 cuando acometa el arreglo de la red de saneamiento y abastecimiento de Virgen de la Montaña. Tal y como informó el equipo de Gobierno en la última Comisión de Fomento, celebrada el jueves, la inversión global será de 481.000 euros. «Una vez se realicen esas obras, se procederá al adecentamiento de dicha vía, puesto que se debe trabajar con orden en las actuaciones para no tener que levantar las mismas vías en varias ocasiones», argumentó el Ayuntamiento en nota de prensa. Los vecinos recelan de ese anuncio. «He estado cuatro veces en el pleno. Le he preguntado directamente a la señora alcaldesa y nunca me ha respondido que esa actuación estaba prevista ya. ¿Que será en 2019? Pues podían haberlo dicho», analiza Fernando García Figueroa.

El problema es que si hay que esperar a que la concesionaria del servicio del agua mejore la red, la renovación del pavimento y acerado tendrá que esperar más de lo que los afectados desean. También se preguntan por la sustitución de los árboles talados. Sus reivindicaciones han sido avaladas por más de 700 firmas.