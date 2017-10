Ciudadanos exige al PP una rebaja del IBI para negociar el presupuesto Jesús Solana (CSIF), Juan Francisco Crespo (UGT) y José María Martín (CCOO) presentan el escrito. :: HOY En una reunión con la alcaldesa, Cayetano Polo propone bajar el tipo impositivo «para que el dinero esté en el bolsillo de los cacereños» MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 21 octubre 2017, 08:34

Objetivo, reducir el IBI. Ciudadanos y PP acercan posturas con vistas al presupuesto municipal de 2018. Representantes de ambas formaciones se reunieron el jueves por la tarde y abordaron una posible negociación para sacar adelante las cuentas municipales del próximo año. En las conversaciones tomaron parte el portavoz de Cs, Cayetano Polo, y la propia alcaldesa, Elena Nevado. El primero acudió acompañado por Antonio Ibarra, mientras que junto a la regidora estuvieron Rafael Mateos, portavoz del PP, y la titular de Economía, María Guardiola.

Tras constatar que se cumplen o se van a cumplir las medidas que puso Cs el año pasado para dar su apoyo al PP y aprobar el presupuesto, ahora las dos formaciones vuelven a sentarse. De momento ya hay una condición, pero no es negociable: una bajada general del IBI. Si el equipo de Gobierno no acepta, Cs votará no al presupuesto. La rebaja afectaría al tipo y rondaría el 10 por ciento. El tipo general del IBI urbano está en el 0,75 por ciento. Si se cumple la propuesta de Ciudadanos pasaría a un 0,675. Tendría un impacto en las cuentas de un millón de euros, según las primeras estimaciones que trasladó el equipo de Gobierno a los concejales de Cs.

«Queremos rebajar la presión fiscal. El dinero debe estar en los bolsillos de los ciudadanos, no en las cuentas de la administración», resume Cayetano Polo. No aporta, eso sí, ninguna respuesta al desequilibrio que puede generar en las cuentas públicas del Ayuntamiento la renuncia a ese millón de euros. Deja el trabajo para el área de Economía y su concejala, María Guardiola. Nevado se rodea en este inicio de la negociación de las dos figuras clave en las conversaciones con la formación naranja el año pasado para aprobar las cuentas de 2017. El propio Polo ha destacado en varias ocasiones ese detalle, con especial incidencia en el papel de Guardiola.

TESTIMONIOSRafael Mateos PP «Se estudiará la propuesta, pero un millón de euros es mucho» Cayetano Polo Ciudadanos «Es condición ineludible. Beneficia a todos los cacereños»

«Esta medida beneficia a todos los cacereños. Si no se acepta por parte del PP, no aprobaremos el presupuesto», avanza Polo. «Nos dicen que es complicado, pero se va a estudiar», resume. El Impuesto de Bienes Inmuebles es la principal fuente de financiación del Consistorio. Este año se han presupuestado 24 millones, una cifra que supone más del 30 por ciento. Según la última cuenta general, el IBI urbano dejó 19,7 millones de euros, una vez descontadas las devoluciones.

«Badajoz ya lo ha hecho y Cáceres debe hacerlo», opina Cayetano Polo. Se refiere a la bajada del tipo de gravamen del 0,76 al 0,72 en la capital pacense. El portavoz municipal mostró ayer su disposición a hablar con todos los grupos. La cercanía con Cs parece evidente.

Los técnicos ya estudian el impacto de la medida planteada. «No hay líneas rojas. Estamos dispuestos a hablar con todos, pero el PSOE no ha hecho propuestas, no tiene modelo de ciudad. CáceresTú lo hizo en la reunión que tuvimos y se comprometió a pasarlas por escrito en cinco días. Tampoco lo ha hecho, quizás por miedo a que esas condiciones se puedan cumplir», incidió ayer Rafael Mateos. Advierte, no obstante, que renunciar a un millón de euros en un presupuesto de 69 «es mucho dinero». Pero para Cs la condición es innegociable». «Primera e ineludible», escribió Polo en su muro de Facebook. Y de aplicación a partir del 1 de enero.