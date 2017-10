Ciudadanos, dispuesto a apoyar el presupuesto de Cáceres si se baja el IBI Vistas de Cáceres:. HOY La bajada del tipo impositivo rondaría el 10 por ciento y tendría un impacto en las cuentas de un millón de euros MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 20 octubre 2017, 11:42

Ciudadanos y PP acercan posturas con vistas al presupuesto municipal de 2018. Representantes de ambas formaciones se reunieron ayer por la tarde y abordaron una posible negociación para sacar adelante las cuentas municipales del próximo año. Las conversaciones tuvieron lugar en dependencias municipales y en ellas también tomaron parte el portavoz de Cs, Cayetano Polo, y la propia alcaldesa, Elena Nevado.

Tras constatar que se cumplen o se van a cumplir las condiciones que puso Cs el año pasado para dar su apoyo al PP y aprobar el presupuesto, ahora las dos formaciones vuelven a sentarse. Cayetano Polo ha adelantado que de momento hay una condición ineludible: una bajada general del IBI. Si el equipo de Gobierno no acepta no habrá más negociaciones y Cs votará no. La bajada del tipo rondaría el 10 por ciento y tendría un impacto en las cuentas de un millón de euros.

«Queremos rebajar la presión fiscal. El dinero debe estar en los bolsillos de los ciudadanos, no en las cuentas de la administración», resume Polo.