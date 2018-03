Cáceres se resiente después de una semana de intensas lluvias

Desprendimientos de fachadas, árboles rotos, inundaciones de garajes, goteras en pabellones deportivos... Cáceres se resiente después de una semana de lluvias ininterrumpidas, acompañadas en ocasiones de rachas de viento.

La radiografía de los efectos directos de la borrasca y el temporal deja una de sus imágenes más llamativas en el Ferial. La fuerza del viento ha partido una hilera de cinco acacias situadas en la vía que da acceso a este recinto, que discurre de forma paralela a la carretera de Mérida. Otros cinco árboles han quedado muy dañados en este mismo enclave.

Mientras tanto, en el Parque del Príncipe, un ciprés de grandes dimensiones ha sufrido daños en su base y corre riesgo de caída. Ante esta situación, el servicio municipal de Parques y Jardines ha precintado la zona para evitar posibles daños. El árbol está pendiente de derribo.

Ha sido, además, un fin de semana muy movido para los bomberos del Sepei (Servicio provincial de extinción de incendios), que han intervenido en tres inundaciones de viviendas, tres desprendimientos de fachadas y dos retiradas de árboles. También se desplazaron para intervenir en una valla publicitaria, que había sufrido desperfectos por la lluvia y el viento. Estos servicios se refieren sólo a la capital. En la provincia los bomberos también han visto intensificado su trabajo.

En el terreno deportivo, las lluvias han dejado a la vista las goteras de pabellones como el Teodoro Casado (en el Vivero), aunque el capítulo más relevante se ha registrado en el campo de fútbol Sergio Trejo, ubicado en el barrio de las 232 viviendas. La Policía Local tuvo que precintar estas instalaciones el domingo por el derribo parcial de uno de los muros.

500.000 euros

El concejal de Deportes, Pedro Muriel, aclaró ayer que los técnicos municipales están elaborando un informe de los daños y que, a continuación, se arreglará de «manera urgente» para que pueda retomarse la actividad deportiva en estas instalaciones. Por otro lado, Muriel ha avanzado que los pabellones deportivos se repararán en verano. Hay reservada una partida, explicó, de 500.000 euros, para arreglar las cubiertas y reformas generales.

Los efectos de la lluvia también se dejan notar en la calle Moret. Varios establecimientos de esta céntrica vía sufren filtraciones de agua procedentes de la calle Parras. El problema se incrementa cuando llueve. Retales Manolo y la ferretería Mateos son algunos de los locales afectados. «Sale agua de la pared y del suelo. Canal de Isabel II ha venido, ha tomado muestras, pero no nos da una solución. Y nuestros seguros no se hacen cargo porque no saben de dónde viene el problema», zanja el empresario Diego Bravo.