Cáceres reconoce a los representantes vecinales más antiguos La alcaldesa Elena Nevado y el concejal Víctor Bazo junto a los siete líderes vecinales. :: jorge rey Los líderes de las agrupaciones son premiados por el trabajo hecho durante décadas para mejorar la vida cotidiana en los barrios CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 26 mayo 2018, 09:36

Gregorio Talavera, Gori, nunca se ha movido de su barrio, Llopis Ivorra. Cambió de casa y pasó de la calle Colombia a la calle Ecuador, pero allí se quedó. «Mis hijos a veces me dicen: papá, vente con nosotros, pero de mi barrio no me voy yo». Tiene casi 80 años, y estuvo 30 como cara visible del movimiento vecinal. Ahora, andado el tiempo, le quedan toneladas de satisfacción por el trabajo hecho. «He conseguido muchas cosas: las pistas deportivas, el parque del Rodeo, lo de la Cueva de Maltravieso, hace 30 años no había nada», cuenta con sonrisa de oreja a oreja y un trofeo en la mano. El salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres saboreó ayer el orgullo de los barrios de la ciudad con un acto en el que se reconoció la labor de siete históricos del movimiento vecinal, algunos ya retirados y otros aún batiéndose el cobre para conseguir mejoras. Antonio Rodríguez Jiménez, responsable de la asociación Angelita Capdevielle, Juan Francisco Burgos, 17 años presidente de la del Puente de San Francisco, Victoriano Sánchez, cabeza visible desde 2013 de la agrupación Vía de la Plata y Manuel Díaz Lindo, 30 años al frente de la asociación San Pedro de Alcántara, recibieron el reconocimiento de la ciudad en sus tareas, además de Gori. El homenaje también estuvo dirigido a dos de los líderes más carismáticos de la ciudad, Miguel Salazar, histórico cabeza visible de la Madrila y Raimundo Medina, de la Asociación de Vecinos Hispanoamérica, fundador también de la Unión de Asociación de Vecinos y secretario de la confederación vecinal de Extremadura. Medina destacó que para las asociaciones de vecinos «ninguna lucha nos es ajena». Recordó los primeros ochenta, cuando se solicitaba «vivienda, colegios, polideportivos, centros sociales y culturales». La alcaldesa Elena Nevado fue señalando los logros de cada uno de estos representantes vecinales, a los que agradeció su labor, igual que el concejal de participación ciudadana, Víctor Bazo, que habló de la «labor incansable» y la «plena dedicación» de estos líderes.

Este acto se enmarca en la celebración del 50 aniversario del movimiento vecinal en España, surgido con la fundación de la asociación de Palomeras, en Vallecas. En Cáceres la primera asociación constituída fue la de Antonio Canales en el año 1980. La segunda, la de Hispanidad, surgió en 1983. Aguas Vivas y Angelita Capdevielle continuaron este movimiento, que actualmente cuenta con aproximadamente 10.000 personas asociadas a estas entidades. Son cálculos a ojo, considerándose que cada una de ellas cuenta con una media de 250 personas. En toda la región son 144 las agrupaciones que trabajan por mejorar la vida cotidiana de sus socios. Las cuotas rondan los 12 euros anuales, con los que se suelen financiar parte de sus actividades culturales y sociales, que cuentan también con ayudas municipales.

Raimundo Medina propone que las asociaciones vecinales se agrupen en función de los diferentes distritos de la ciudad, ya que actualmente son demasiadas en número, como sucede en la zona de Moctezuma.