Cáceres se prepara para acoger a miles de personas en el Womad 00:55 Preparativos para el Womad / LC Los locales aumentan sus horarios y multiplican la plantilla para atender al público desde mañana y hasta el domingo CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 9 mayo 2018, 08:51

Si hubiera una estadística que pudiera reflejar el aumento del consumo de la cerveza, el calimocho, los bocatas y las patatas fritas en la ciudad sin duda del 10 al 13 de mayo se producirían barras ascendentes que romperían todas las previsiones anuales. Mañana llega la XXVII edición del Womad, y con ella, un pequeño terremoto con epicentro en la Plaza Mayor y la ciudad monumental. La cosa va de música pero también, o sobre todo, de grandes concentraciones de personas y un reto organizativo importante.

El ir y venir de los turistas de un día cualquiera se confundía ayer con la intensa actividad de locales y comercios, que preparan los suministros para tres días en los que trabajarán a destajo en un Womad que suele mover a unas 50.000 personas al día en distintos puntos de la ciudad. El aumento de las contrataciones y la prolongación de horarios son dos medidas comunes en muchos de los negocios consultados ayer por este diario. El restaurante Esencia, cuyo gerente es Antonio Herrera, permanecerá abierto casi de manera ininterrumpida (con las dos horas mínimas entre cierre y apertura que exige el Ayuntamiento). «Es nuestro segundo año en el Womad y el año pasado fue muy bien, excepto el jueves que fue más flojo». Ellos sacarán una barra de tres metros a la calle, que, según el documento que les ha enviado la Policía Local, podrá colocarse una vez se hayan levantado las terrazas, que no pueden estar instaladas por la tarde, durante los conciertos. La baza de este local, como la de la mayor parte de los establecimientos de la Plaza, son «las copas, las cervezas y los bocatas». Herrera explica que permitirá el uso de los servicios al público como exige la Policía Local.

Servicios

No hay unanimidad a este respecto por parte de todos los hosteleros de la zona. Alguno, sin decir el nombre, indica que están en su derecho de evitar el acceso a los que no sean clientes, es decir, a los que no consuman.

Las tiendas de alimentación también aprovechan el tirón de esta cita. El súper Mostazo de la Plaza del Duque, justo detrás del escenario principal, es uno de los lugares clásicos de aprovisionamientos en el Womad. Sus productos estrella son los bocadillos y las bebidas. «Tenemos mucho cuidado en no despachar alcohol a menores y pedimos el DNI», explica Elsa Toro, una empleada que echará horas hasta el domingo. Raúl Lucero es el gerente de La Casa del Pimentón y La Multitienda, en plena Plaza Mayor. Él contará con cuatro personas extra estos días para cubrir amplios horarios. Llega un pedido extra de las célebres patatas cacereñas Gallo, que, según Lucero, se consumen mucho, «además de hielo y bebidas». Eso durante la noche, durante el día el público sigue comprando productos de la tierra.

También redobla el número de empleados durante estos días Moisés Gallego, dueño del célebre Rosendo, en Pintores. Él vende bocatas, paninis y bollería y permanecerá abierto de 9 de la mañana a 7. Normalmente trabajan cuatro personas, pero estos días estarán ocho o nueve al pie del cañón. «El momento de más gente es de 10 a 12 de la noche, tienes que dar de comer a todo el mundo a la vez», explica. El súper Spar de San Pedro no cierra al mediodía durante esta semana.

Mientras el esqueleto del escenario de Womad, situado en la parte baja de la Plaza iba ayer tomando forma, los bomberos de Cáceres revisaban y desatascaban los cinco puntos de toma de agua de la Plaza Mayor, por si hubiera que actuar en un incendio.

Hoy se darán los detalles del dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha a partir de mañana jueves. Los primeros acordes sonarán a las ocho de la tarde en la Plaza Mayor con el grupo extremeño Milo Ke Mandarini. A las 20,45 es el turno de Lino Suricato, también de Extremadura. La banda española The Gramophone All Stars llegará a las 21,30 y cerrará el grupo hindú The Ska Vengers a las 22,35.