Cáceres se queda sin cigüeñas Chema Corrales con la Concatedral y Los Golfines de Abajo sin cigüeñas. :: Jorge rey La parte antigua de la ciudad se ha quedado, en poco tiempo, sin uno de sus atractivos turísticos SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 26 junio 2017, 08:26

En los libros de lujo sobre Cáceres, en las publicaciones turísticas de la ciudad, se resalta que en la Ciudad Monumental conviven la belleza de los palacios, de las altas torres de los viejos edificios con el vuelo de las cigüeñas. Insisten en la presencia de estas aves como uno de los atractivos turísticos de la ciudad... pero en la Ciudad Monumental ya no hay cigüeñas.

«La gente parece que no se ha dado cuenta - comenta al Diario HOY el biólogo Chema Corrales -, pero lo cierto es que nos hemos quedado sin cigüeñas en la Ciudad Monumental». El motivo, según indica, el que hay menos cigüeñas en Cáceres al no estar ya el vertedero al aire libre, «pero también porque las han echado usando métodos disuasorios, para que no aniden en esta zona». El número de nidos ha disminuido incluso en la Iglesia de Santiago, que era el edificio con más nidos, «si antes había en la iglesia de Santiago hasta 28 nidos, ahora hay poco más de cinco».

Cáceres se ha quedado sin cigüeñas en su parte antigua y ha sido en poco tiempo. En el censo de nidos de cigüeñas en el núcleo urbano de la ciudad de Cáceres, que hicieron en el año 2000 alumnos del Aula de Educación Ambiental de la Facultad de Formación del Profesora, se contabilizaron 47 nidos dentro del recinto de la Ciudad Monumental. El Diario HOY hizo la semana pasada un recorrido con Chema Corrales y no había ni un nido. Una de las zonas con más zancudas era la iglesia de San Francisco Javier, con 11 nidos y el centro cultural San Jorge con 12; ahora llama la atención que en los tejados de la iglesia hay varias plataformas para nidos que están totalmente vacías. En el censo del año 2000, hecho por universitarios bajo la supervisión de Chema Corrales, había 7 nidos en el Palacio Toledo Moctezuma, 6 en la Iglesia de San Mateo, 4 en Torre de Sande, un nido en el palacio de los Golfines de Abajo, dos en la Torre de Carvajal... Nada queda de todo eso.

En 1999 Maite Ruiz e Íñigo Silva consiguieron el primer Goya para una producción completamente extremeña, con su película de dibujos animados '¡Qué vecinos tan animales!'. Ellos vivían en Cáceres y al ver los tejados de San Jorge y el campanario de San Mateo llenos de cigüeñas, se les ocurrió hacer un largometraje de dibujos animados en el que la protagonista fuera la cigüeña Caty que vivía en el tejado de la Iglesia de San Mateo. Seis nidos había en San Mateo de aquella, ahora ni uno.

Chema Corrales recuerda escenas que están en la mente de muchos como cuando en el concierto que dio en la plaza de Santa María el maestro Rostropovich en 1991, la gente se quedó impresionada por la espontánea intervención del crotorar de una cigüeña, que parecía formar parte del concierto. También recuerda como Sandro Pertini, el presidente italiano, visitó la Ciudad Monumental con la Reina Sofía y al ver cigüeñas en la Concatedral, le dijo a la Reina que eran muy bonitas, y cuando vio que las aves se empezaban a mover, dijo extrañado «¡Pero se mueven!», pensando que eran esculturas.

Ahora para que los palacios y torres tengan cigüeñas, quizá habrá que ponerlas de cartón piedra.