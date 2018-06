La charanga y el heavy metal abren las puertas a los días grandes de la Feria de Cáceres

«Esto está bien: hemos empezado a tomar cañas en la calle San Pedro de Alcántara, luego hemos comido bien en el bar Orense, y dentro de un rato terminaremos en La Cafetera», comentaba a las cinco de la tarde de ayer un 'prestigioso' abogado de Cáceres. Al preguntarle si luego se iría para casa, contestó con rotundidad: «De eso nada, nos vamos al Ferial, porque hoy y mañana es la Feria de los cacereños. Luego el sábado, ya que vengan los de fuera. Ese día es muy duro porque hay mucha gente: los sábados de Feria siempre pasan cosas y los abogados y los jueces que nos toca estar de guardia siempre terminamos cansados».

Ayer por la tarde la Feria del Centro tenía buen ambiente, con las calles Obispo Segura Sáez y Ciriaco Benavente cortadas al tráfico, con gente en medio de la calle, sobre la que había farolillos colgando de lado a lado. Animaba el ambiente el que en el exterior de los bares, hubiera mesas con sillas para sentarse y barras donde apoyarse mientras se charlaba con los amigos. En la calle peatonal San Pedro de Alcántara, también había público pero se notaba menos jaleo al haber mucho más espacio. En todos los bares había comida de feria, como en La Cafetera con calamares a la andaluza por 9 euros, puntillitas a 10, o por 12 euros fritura de pescado o huevos rotos con jamón ibérico y gulas.

LA PROGRAMACIÓN PARA HOY Títeres Hoy es el primero de los tres días de títeres en el Paseo de Cánovas. A las doce de la mañana los más pequeños (y también los acompañantes), disfrutarán de las aventuras de Peneque el Valiente. El sábado y el domingo le tocará el turno a Gorgorito. Muestras en Cánovas En el Paseo de Cánovas se celebra la 34 Muestra Agroalimentaria de Productos Extremeños, y la 36 muestra Regional de Artesanía. Caseta del Mayor A partir de las siete de la tarde actúaran Musical Resaca Dúo y luego Travellín Dúo Caseta Municipal Después de las siete de la tarde tocan Capitán Cobarde, Astola & Ratón y Fitomanía La Bola de Cristal A las nueve de la noche 'pincha' Privan de Camp, el Peor DJ de España

Otro abogado, también 'prestigioso' y también bajo el anonimato, confesaba que esta feria en el centro le gusta, «yo aquí bajo de casa, me tomo mis copas y cuando me canso me vuelvo a casa tan tranquilo. Al Ferial no se me ocurre ir porque hay muchos controles de alcoholemia y te pueden dar un disgusto».

Coger un taxi desde la zona de la Cruz de los Caídos al Ferial cuesta de 6 a 7,5 euros

Es cierto que hay controles de alcoholemia. Ayer el concejal de Seguridad, Rafael Mateos, indicaba que en el primer control policial de la Feria de San Fernando, el miércoles, se habían registrado dos conductores que habían dado positivo por consumo de alcohol y uno por estupefacientes.

Ayer, los agentes pusieron el dispositivo en la avenida de Juan Pablo II, en las inmediaciones de los terrenos de Campsa, en una zona obligada de paso para los que se desplazan en sus vehículos al recinto ferial o vuelven al centro de la ciudad. Mateos advirtió que la Policía Local se propone intensificar la vigilancia para evitar accidentes. Los controles son de velocidad, droga y alcohol. A los tres positivos del miércoles se sumó un cuarto por consumo de alcohol. Éste no se produjo en el control de Ferias sino tras un accidente de tráfico en el que se vio implicada una conductora que dio positivo.

Heavies esperando las actuaciones en La Caseta Municipal / LORENZO CORDERO

El concejal hizo un llamamiento a la prudencia, aconsejando que si se va a beber es mejor coger el autobús o ir en taxi. Lo cierto es que se ha reforzado el servicio de autobuses con vehículos que conectan el centro con el ferial. Para hoy, viernes, está previsto que hagan el trayecto 19 vehículos. A partir de las seis de la tarde, hay cuatro autobuses que van y vienen de manera continua; y después de las once y media de la noche ya son siete. El autobús cuesta un 1,10 euros.

También hay más taxis de lo habitual circulando. No es que haya más: las licencias son las que son, pero en estas fechas no se toman los días de descanso.

Un taxista comentaba al Diario HOY que cogerlo en el trayecto del Recinto Ferial a la Cruz de los Caídos o al revés, puede costar unos seis euros o siete euros y medio si no hay mucho tráfico, claro. Se aplica un recargo en estas fechas, a cualquier hora del día y por cualquier desplazamiento. «Después del encendido de la Feria hasta el domingo, los taxistas cobramos 1,17 euros de suplemento festivo y 1,55 euros de once de la noche a siete de la mañana. En esa franja de la noche es cuando te puede costar el viaje siete euros y medio».

Si en la Feria del Centro ayer triunfaba la charanga en el Recinto Ferial, por la noche, quien triunfó fue la música heavy en la Caseta Municipal con la actuación de tres grupos: Lujuria, Inmetal y Nightrider. El que cerró el cartel es un reconocido grupo extremeño que nació en el año 2010 por iniciativa del bajista Antonio Mariscal. El nombre, Nightrider, es porque así se llama el décimo tema del primer álbum de Dokken, una de las bandas de heavy con más éxito de los años 80. Los éxitos de esa década es la que más interpreta este grupo en donde también toca el conocido batería Óscar Trigoso, así como Andrés Lázaro, Kuki Burgos y Manuel Elehazar.

La alcaldesa y compañeros del PP en su caseta / LORENZO CORDERO

Con la charanga y la música heavy se abrieron las puertas a los dos días más grandes de feria: mañana viernes, que es festivo en Cáceres, y el gran sábado, en donde los caseteros esperan que puedan salir con bien de su aventura empresarial.

Además de los caseteros son muchos los que viven de la Feria en esta zona de la ciudad. Muchos de ellos los feriantes que montan atracciones o los numerosos puestos de comida, que suelen hacer su agosto de madrugada, con hamburguesas a tres euros o bocatas blanco y negro (salchicha blanca y morcilla) por tres euros y medio.

Si el miércoles fueron los seguidores de Ciudadanos los que se reunieron en el Ferial, ayer era el Partido Popular el que celebraba su tradicional pincho de feria. De hecho, es el único partido que sigue con caseta propia. Allí se reunieron Elena Nevado, Laureano León y otros muchos compañeros del PP para disfrutar de la fiesta, aunque fuera un día complicado para ellos por lo que a esas horas se debatía en Madrid. ¡Pero la música y el baile siempre alivian las tensiones!