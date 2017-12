Ceres Golf se plantea instalar cámaras o contratar seguridad privada por los robos Vista general de la urbanización Ceres Golf. :: hoy Los vecinos se reúnen con el subdelegado del Gobierno para buscar soluciones y piden que se intensifique la vigilancia policial en la urbanización MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 16 diciembre 2017, 08:23

«Estamos muy preocupados y así se lo hemos trasladado al subdelegado y a los mandos policiales. Hay un compromiso de actuar». Carlos González, presidente de la asociación de vecinos de Ceres Golf, se entrevistó ayer con el representante del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, para pedirle que se intensifique la presencia policial en la urbanización ante los robos que vienen produciéndose en algunos domicilios. A su vez, la comunidad de propietarios ha convocado una asamblea para la próxima semana. Encima de la mesa está la posibilidad de tomar decisiones que permitan mejorar las condiciones de seguridad en esta zona residencial. «Estamos valorando qué opciones nos quedan y entre ellas están la instalación de cámaras de vigilancia y la contratación de un vigilante privado», confirma Jesús Castelló, vicepresidente de los propietarios. En el Ceres Golf viven alrededor de 250 familias.

Los movimientos de ambos colectivos (asociación de vecinos y comunidad de propietarios) no están coordinados entre sí, pero sí apuntan a la misma dirección. Quieren encontrar soluciones a un problema que les crea incertidumbre y muchas dudas. «Han robado ya varias veces y no sabemos qué hacer. Nos sentimos desamparados», admite uno de los residentes consultados. Para abordar este asunto se convocó la reunión celebrada ayer, que no es la primera que se produce entre responsables de la Subdelegación y de los colectivos de la urbanización. El último robo ha sido esta misma semana, pero poco antes ya había habido otro.

LOS DATOS

Según el vicepresidente de la comunidad, la incertidumbre se genera, sobre todo, por el modo de operar de los autores. «Saben perfectamente qué viviendas están desocupadas y cuándo pueden acceder. En alguna de las que se ha robado incluso se contaba con medidas de seguridad ,pero no funcionaron. Es gente que sabe lo que hace».

El relato de Jesús Castelló avala la convocatoria de esa asamblea extraordinaria en la que se valorarán posibles medidas, entre ellas, contratar seguridad privada. Algunos vecinos recuerdan que hace tiempo ya hubo un vigilante.

La decisión de instalar cámaras es más conflictiva por cuestiones legales. Así se abordó con los responsables policiales. «Nos han confirmado que no está autorizado en ningún caso que las cámaras se coloquen en viales públicos y graben a personas. Si se pueden montar en chalés o parcelas pero nunca apuntando hacia el exterior», explica Carlos González. El presidente vecinal está convencido de que la entrevista de ayer será «fructífera».

«Tenemos el compromiso de que la Policía va a intensificar su presencia, aunque el problema es que se trata de bandas que vienen de fuera, según nos han dicho», señala. Los autores de estos robos, tal y como se ha advertido en otras ocasiones desde la Policía Nacional, son grupos de individuos que llegan desde fuera, normalmente Madrid, actúan y se van, lo que dificulta su localización y posterior detención. En algunos casos han llegado a reventar la verja de acceso a la vivienda. Los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 27 por ciento en el primer semestre de año.

han aumentado en la ciudad los robos con fuerza en domicilios, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Su estadística de criminalidad refleja que se ha pasado de 29 casos entre enero y junio de 2016 a 37 en el mismo periodo del año actual. Las infracciones penales pasan de 1.073 a 1.136. Aumentan un seis por ciento.