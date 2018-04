El centro y la Plaza de la Concepción preparan las fiestas de San Fernando Feria de día en Obispo Segura Sáez y Ciriaco Benavente en años anteriores. :: hoy El Ayuntamiento autoriza la solicitud presentada por hosteleros de Segura Sáez y Ciriaco Benavente para la feria de día M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 21 abril 2018, 09:33

Queda aún más de un mes para que llegue la feria de mayo, pero los preparativos ya están en marcha. Los hosteleros de las calles Obispo Segura Sáez y Ciriaco Benavente ya cuentan con la autorización del Ayuntamiento para organizar la tradicional feria de día. Se trata de una actividad paralela a la típica del recinto ferial.

Los bares del centro se ponen así de acuerdo para promover una oferta lúdica en la que la celebración también tiene lugar en la vía pública. «Este año será más sencillo que en años anteriores al tratarse de calles semipeatonales», resalta el portavoz municipal, Rafael Mateos. Los permisos se refrendaron ayer en la Junta de Gobierno local. Habrá veladores, mostradores de apoyo y decoración especial, pero no se podrán instalar barras.

«Llevamos varios años ya celebrando la feria de día y es un éxito. La gente responde. No todo el mundo va al ferial», reseña uno de los empresarios del sector en la zona. Una opinión que es coincidente con la que llega desde la Concepción. En la popular plaza también hay planes para su feria de día.

«Estamos ultimando los detalles para presentar la solicitud y confiamos en que el Ayuntamiento dé su visto bueno», avanza Francisco Gregori. El responsable de la cervecería 19 días aclara que no se trata de «hacer la competencia al ferial, sino de que los cacereños tengan una oferta complementaria». Tres locales, 19 días, Nuevo Rialto y La Conce, pretenden potenciar su oferta festiva «con tapas especiales y una charanga que anime el ambiente en la zona», explica Gregori. La idea que tienen los empresarios de la Concepción es presentar en las próximas semanas su documentación. Moret, San Juan y la Plaza Mayor también han tenido feria de día en años anteriores.

Por otra parte, el equipo de Gobierno local aprovechó ayer la comparecencia habitual de los viernes de su portavoz para responder al líder de Ciudadanos. Cayetano Polo había manifestado el jueves en HOY que el Consistorio sigue manteniendo un sistema «corrupto» con las adjudicaciones de las casetas de la feria. PP y Cs habían llegado a un acuerdo previo. Los populares se comprometieron a cambiar el modelo de contratación dentro de un pacto de diez condiciones para aprobar los presupuestos de 2017. Rafael Mateos admite que esa será la única condición que no cumplan. «Esto ha sido una salida de tono de las que nos tiene acostumbrados el señor Polo. Si cree que hay corrupción lo que debe hacer es denunciarlo ante la Justicia», sugiere el portavoz municipal.

Reconoce que no van a cumplir con esa condición del acuerdo. El PP ha mantenido reuniones con los colectivos afectados, tal y como ya indicó el concejal de Festejos, Pedro Muriel. El resultado es que los empresarios del sector de hostelería han revisado el borrador que estaba listo y en esas condiciones no acudirían al concurso. «Nos quedamos sin toros y corríamos el riesgo de quedarnos sin Feria. Está claro que debe prevalecer el interés general», añade Mateos. Sostiene que el de Cs «es un modelo de fracasos» tal y como se ha comprobado, refrenda, con la gestión integral de la Plaza de Toros. «Ese concurso quedó desierto. No queremos que con la Feria ocurra lo mismo», concluye.

A su vez, el Ayuntamiento negocia para que un empresario presente un cartel taurino de nivel para la feria. Hay contactos con empresas y otras administraciones para que lo financien.