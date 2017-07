Un centenar de alumnos han solicitado cambiar de colegio el próximo curso Cáceres tiene cerca de 10.000 alumnos de Infantil y Primaria repartidos en 26 centros. :: hoy San Francisco y Gabriel y Galán son los centros educativos de Primaria que tienen un alumnado más volátil CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Lunes, 31 julio 2017, 07:46

Aún queda un mes y medio para que se retomen las clases en los 26 centros escolares de la ciudad. Lejos queda aún el olor a libros nuevos recién forrados y el reencuentro con los compañeros. Son aproximadamente 10.000 alumnos de entre tres y 12 años los que ocupan las aulas de Infantil y Primaria en Cáceres. Los de Primaria suelen rondar los 6.400. 96 alumnos de este nivel cambiarán de centro el próximo curso. Son niños y niñas que ya cursaban estudios en otros centros de la localidad. A esta cifra hay que sumarle los 53 que provienen de otros colegios de la provincia. Son datos aún provisionales, puesto que pueden experimentarse cambios antes del inicio del próximo curso.

Tal y como explica el jefe provincial de inspección de Cáceres, Federico Parralejo Arroyo, aunque no se dispone de una evolución histórica, sí se cuentan con los datos del pasado curso, en los que se da cuenta de la casuística que hay detrás de los diferentes traslados. Los motivos mayoritarios son las de los niños cuyas familias se trasladan de domicilio y llegan a vivir a Cáceres. El año pasado esta situación se dio en 61 casos. En estos casos se escolarizan en centros que tienen vacantes. Los colegios públicos Moctezuma, Extremadura, Cervantes, Donoso Cortés, y los centros concertados Paideuterion y San José son los que suelen tener plazas.

Desde la jefatura provincial de la inspección se señala el caso «singular» del San Francisco. Aquí, anualmente, cambia el alumnado un 10% a lo largo del curso, porque en él se escolarizan niños cuyas madres están acogidas en la Casa de la Mujer, un recinto que brinda protección y asistencia a mujeres víctimas de la violencia de género y que depende de la Junta de Extremadura. El colegio San Francisco cuenta actualmente con una de las tasas más bajas de escolarización de la ciudad. Los alumnos que estudian en este centro no superan los 70 y para el próximo curso solo han solicitado matrícula en este centro tres nuevos alumnos, para tres años.

Otro de los centros con un alumnado más volátil es del Gabriel y Galán, el centro educativo público de Aldea Moret. Aquí, tal y como se explica, se produce una situación muy particular, que surge del modo de vida de una buena parte de las familias de los niños que asisten a este centro. Se trata de los temporeros, que suelen trabajar en Palma de Mallorca, donde inician y terminan el curso. En invierno suelen incorporarse al colegio cacereño. El año pasado fueron 30 los niños que pasaron por este proceso. El colegio Gabriel y Galán cuenta con aproximadamente 170 alumnos, con una buena parte de ellos de etnia gitana. Está catalogado como colegio de difícil desempeño, por lo que la ratio de alumnos por profesor es algo más pequeña.

Hay también un capítulo especial, catalogado como los traslados excepcionales. Según explica Federico Parralejo, una vez iniciado el curso académico, como normal general no se autorizan traslados de alumnos «salvo situaciones muy excepcionales».

Se trata de acoso escolar, violencia de género, separación con cambio judicial de tutela, expediente disciplinario del alumno con autorización de la Delegada». En este caso, para proceder a un traslado, se requiere de una resolución expresa del Presidente de la Comisión de Escolarización amparada en un informe del inspector del centro de procedencia del alumno que solicita traslado. Durante el pasado año fueron tres los alumnos que se trasladaron a mitad de curso por estas causas.

Hay alumnos cuyos padres no están de acuerdo con la línea educativa del centro o consideran que su hijo no se adapta bien al mismo, aunque se desconoce la cifra de los que optan por un cambio. En Extremadura no existe distrito único. Los criterios de escolarización contemplan la cercanía del domicilio familiar como lo que más puntúa a la hora de que el alumno entre en un centro educativa. Para escolarizar a un niño que proviene de otro colegio en otro deseado tiene que haber una vacante. Si se produce y no existe demanda por parte de otro alumno que resida en una zona más cercana, esa plaza podría asignársele y producirse el cambio.