CáceresTú denuncia que el Ayuntamiento destinó 25.000 euros al festejo taurino de la Feria pese al veto EFE Jueves, 14 junio 2018, 19:41

CACeresTú (CCTú) ha denunciado que el Gobierno popular ha utilizado una maniobra «torticera» para que el espectáculo taurino de la pasada Feria de San Fernando «recibiera 25.000 euros procedentes de un convenio del Ayuntamiento», pese al veto que impide que el Consistorio subvencione los toros.

Así lo ha puesto de manifiesto el edil de CCTú Ildefonso Calvo en la Comisión de Cultura celebrada hoy, donde ha criticado este gasto de «25.000 euros» en una corrida de toros cuando «en la pasada feria hubo un déficit de 18.000 euros».

La formación ha criticado que el Gobierno de Elena Nevado haya utilizado «una maniobra a espaldas» de los grupos de la oposición para que los festejos taurinos reciban «una cantidad dinero de un convenio suscrito por el Ayuntamiento con una entidad bancaria».

En este sentido, ha recordado que existe un mandato plenario por el cual los festejos taurinos no pueden recibir ningún tipo de subvención municipal, según informa en una nota de prensa. «Y si los toros no son rentables, que no se hagan. Y nos parece inaceptable que el Gobierno popular busque fórmulas para que reciban dinero», ha apostillado.

En su opinión, esto es «un ejemplo más» de la «falta de transparencia» que ha mostrado el Gobierno popular durante toda la legislatura.

Cáceres contó en la pasada Feria de San Fernando con un festejo taurino que, según manifestó la alcaldesa, había «costado mucho», debido a que el Gobierno local tiene vetado subvencionar los toros por mandato de pleno, a instancias de una moción de CCTú, que apoyaron PSOE y Ciudadanos.

La feria contó 'in extremis' con un festejo taurino (el único de este año, después de que la fiesta del patrón San Jorge se quedara sin toros por segundo año consecutivo) con un cartel que protagonizaron los diestros Enrique Ponce, Emilio De Justo y José Garrido.