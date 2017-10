Carlos Igualada abre Aula HOY con una charla sobre yihadismo Carlos Igualada antes del inicio de la conferencia. :: jorge rey REDACCIÓN. Martes, 3 octubre 2017, 07:22

Tristemente, el terrorismo yihadista no es algo ajeno ni lejano para los ciudadanos españoles ni extremeños en particular tras la última detención en Mérida. Carlos Igualada (Alicante, 1990) desentrañó ayer en Cáceres algunas de las claves de este perverso fenómeno global durante su intervención en Aula HOY. Igualada inauguró el curso de conferencias en el Chalé de los Málaga, sede de Cajalmendralejo, introducido por el coordinador del Aula en Cáceres, Antonio Bueno Flores. Licenciado en Historia, y miembro del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, el invitado dejó claro que la seguridad total no es posible, pero sí se puede trabajar en labores de prevención y de inteligencia para anticiparse a este tipo de terrorismo.