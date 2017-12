Cánovas lucirá una bandera de España gigante La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana el gasto de 6.000 euros en su adquisición y montaje, que ya ha sido encargado MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 1 diciembre 2017, 13:26

Cánovas lucirá una bandera de España gigante en las próximas semanas. La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana el gasto de 6.000 euros en su adquisición y montaje, que ya ha sido encargado a una empresa. Se cumple de esta forma la moción que aprobó el pleno municipal y que había presentado Ciudadanos.

Eso sí, habrá cambios sobre la ubicación prevista en principio ya que la primera opción fue la Avenida de Hernán Cortés.

Los técnicos consideran más adecuado el lugar situado en la intersección de las avenidas Virgen de la Montaña y de España. Se evitan molestias a vecinos, hay seguridad para la colocación del mástil y tampoco se resta visibilidad a las cámaras de seguridad que hay en el entorno.

La enseña nacional tendrá 15 metros de altura y unas dimensiones de 24 metros cuadrados. Lo más costoso es el mástil así como la instalación ya que en realidad la bandera como tal tiene un importe de 410 euros, según ha informado esta mañana el portavoz municipal, Rafael Mateos.

Mina de litio

En la Junta de Gobierno de esta mañana también se ha tratado el asunto de la mina de litio. El Ejecutivo de Elena Nevado denuncia que la administración regional no le ha remitido aún la documentación que tiene de ese proyecto. «Queremos transparencia. Es un proyecto que deben conocer los cacereños y nos estamos enterando por los boletines oficiales», lamenta Rafael Mateos. En este sentido, ha recordado la moción que presentó el PP y que fue aprobada por el pleno municipal por unanimidad para que la Junta de Extremadura aporte el expediente de esa iniciativa empresarial así como los requisitos legales necesarios para que esa actividad extractiva se ponga en marcha. El Ayuntamiento también solicita que no se conceda ninguna licencia antes de ser consultado. Y no se está cumpliendo, se queja. Ello tiene que ver con la publicación en el DOE de un anuncio sobre el plan de restauración de Valdeflores a raíz de un recurso que presentó Adenex.

El Ayuntamiento cree que la Junta está siendo legalista con un tema que requiere la participación de todas las partes afectadas.

Además, Mateos ha revelado que nadie del equipo de Gobierno se ha reunido con representantes de la sociedad que promueve ese proyecto para extraer litio en la falda de la Montaña.