Renovarán 17.000 contadores de agua de Cáceres Contadores de agua en las inmediaciones de la ciudad monumental cacereña. :: armando méndez La concesionaria invierte más de 600.000 euros en la renovación del parque e incluye 378 unidades con telelectura para la parte antigua y grandes consumidores MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 12 diciembre 2017, 07:30

Más de la mitad del parque de contadores de la ciudad se renovará por completo. La concesionaria del agua ya tiene en marcha el plan de acción. Canal de Isabel II prepara dos contratos por un importe superior a los 600.000 euros para adquirir un total de 17.278 medidores. Sustituirán a aquellos aparatos que tienen en la actualidad más de 10 años de antigüedad, aunque también habrá otros que tengan menos que se cambiarán igualmente.

«El proceso es complejo y no se puede realizar en unos pocos meses», explicaron ayer desde la empresa pública. De momento, un primer concurso abierto de 105.649 euros ya cuenta con propuesta de adjudicación. La empresa Contadores de Agua de Zaragoza SA tendrá tres meses para suministrar 378 contadores de última generación. Permiten telelectura del consumo y Canal los montará en la ciudad monumental y se los facilitará también a grandes consumidores como el hospital, industrias, hoteles...

Además, un segundo concurso de licitación apunta a la compra de 16.900 instrumentos de entre 13 y 40 milímetros. Su instalación supone renovar casi el 60 por ciento del parque de contadores actual. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 15 de enero. El importe de este contrato es de 539.418 euros, según el anuncio que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La inspección municipal ha advertido que hay más de 10.000 medidores que han llegado al final de su vida útil

La renovación de contadores es un asunto que viene de lejos. De hecho, en Canal de Isabel II aclaran que no han estado parados en este sentido desde que en abril de 2015 la sociedad volvió a ocuparse de la concesión del servicio integral del agua en la capital cacereña. Sin embargo, el plan de gestión y lectura de contadores ha sido uno de los incumplimientos que se han achacado por parte de la Inspección municipal y que han supuesto, entre otros motivos, una doble sanción para la empresa. Según un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento, «del total del parque de contadores, en la actualidad, hay más de 10.000 que han llegado al final de su vida útil». El reglamento del servicio recoge en su artículo 36 lo siguiente: «Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior a diez (10) años». Hasta ahora, no se ha venido cumpliendo.

Canal alegó en su momento que en los años 2015 y 2016 instaló ya 1.764 nuevos aparatos. La anterior concesionaria, Acciona, apuntaba en 2013 la cifra de 6.000. Según sus datos, el parque de la capital es de 29.000 unidades.

El contrato más avanzado de los dos que han salido a concurso es el que se refiere a los medidores de la ciudad monumental. Son contadores electrónicos que oscilan entre un calibre de 15 milímetros (300 unidades) y 100. En total, 378 instrumentos de medida que también se facilitarán a los consumidores más destacados. «Evitan tener que desplazar a un operario para su lectura ya que ésta se puede realizar de forma telemática. Además, en un futuro permitirá detectar averías, por ejemplo, si se observa que hay un consumo desmesurado», revelan los técnicos de Canal consultados. Incluyen un equipo GPRs que dispone de dirección IP y puede incluir conexión móvil. La batería tiene autonomía para diez años y su memoria de almacenamiento abarca más de 26.000 lecturas básicas. A todo ello se une que su programa informático se puede actualizar a distancia. Cualquier dispositivo con la aplicación correspondiente podrá descargarse la información almacenada en el contador.

Esta inversión ya pasó por Junta de Gobierno el pasado mes de febrero. La previsión era que los contadores 'inteligentes' llegasen a estar instalados a lo largo de este mismo año. En su etapa, Acciona también apostó por esta vía. Para la concesionaria actual forma parte de sus mejoras incluidas en la oferta que presentó en su día. El plazo para que los 'telecontadores' estén operativos no es fijo. No obstante, se estima que si no hay cambios podrían estar operativos a lo largo del primer semestre de 2018. La empresa tiene tres meses para entregarlos y su montaje durará otros dos.

Más tiempo aún transcurrirá para que se monten los cerca de 17.000 medidores mecánicos que renovarán el actual parque en gran medida. «Son contadores perfectamente equipados y que cumplen las condiciones, pero más básicos. La idea es que sustituyan a los que sobrepasan los 10 años de antigüedad por lo que el proceso será progresivo», señalan desde Canal.

Con su instalación, la propiedad pasa del cliente al Ayuntamiento, que cobra una cuota de mantenimiento. 12.000 contadores son de 13 milímetros. Por ellos se pagan 0,37 euros por bimestre. Es decir, serían unos 26.600 euros anuales. Otros 4.400 contadores son de 20 milímetros. Su mantenimiento supone 0,49 euros (unos 13.000 al año). Por los 250 de 30 milímetros se abonan 0,84 euros. Los más caros son los de 40 milímetros. Son 4,47 euros por recibo.