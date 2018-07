Canal se marca un plazo de 16 meses para resolver su salida de Cáceres Adjudica un contrato valorado en 2,8 millones al Banco Santander para que le preste asesoramiento en la venta de sus activos, incluida la concesión del agua en la ciudad MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 2 julio 2018, 07:43

Hace un año saltó la noticia. El presidente de Canal de Isabel II anunció en un desayuno informativo que la empresa plegaba velas para centrarse en su negocio en Madrid, por lo que vendería el resto de participaciones y negocios en otras regiones. La decisión afectaba de lleno a Cáceres, donde la sociedad pública madrileña gestiona la concesión del ciclo integral del agua con un contrato de más de 300 millones y 24 años. Solo se han cumplido tres y la decisión de salir se mantiene. En el Ayuntamiento no han vuelto a tener noticias de ello, pero Canal ya se mueve en esa dirección. Acaba de adjudicar un contrato valorado en 2,8 millones de euros para que el Banco Santander le preste asesoramiento financiero «en el proceso de venta de acciones, participaciones y otros activos de sus sociedades participadas».

La concesión de Cáceres forma parte del listado de entidades y negocios que los técnicos deberán valorar y supervisar, una quincena en total. El plazo de ejecución del contrato es de 16 meses. En ese tiempo debe quedar clarificado cómo se articula una operación que sigue adelante, pero sobre cuyo contenido se tendrán que pronunciar los servicios de consultoría contratados.

El dato 15 sociedades participadas y concesiones integran la lista del acuerdo entre Canal y Banco Santander sobre el proceso de venta previsto. Entre ellas está la 'concesión administrativa del ciclo integral del agua' en Cáceres. También figuran el servicio del agua en Lanzarote y otras empresas como Canal Extensia, Inassa (Colombia), Triple A(Colombia), Amagua (Ecuador), Emissao (Brasil), Soluciones Andinas (Uruguay)...

Ángel Garrido, presidente de Canal, provocó un terremoto con sus palabras el 5 de julio de 2017. Habló de la «posibilidad de vender» empresas participadas y otros negocios aledaños, lo que sería analizado por un asesor externo. «Es una sorpresa absoluta», se respondió entonces desde la plantilla de trabajadores en Cáceres. También el Ayuntamiento mostró su inquietud.

Lo cierto es que un año después el proceso sigue su curso. Ahora con la adjudicación de ese contrato de consultoría al Banco Santander. La licitación arrancó el pasado mes de enero. El valor del concurso abierto era de 2,8 millones. Se recibieron tres ofertas: Banco Santander, la unión temporal de empresas (UTE) GBS Finanzas Corporate Finance-BTF Pactual SA Comisionista de Bolsa y la UTE Caixabank-Credicorp Capital Colombia-Credicorp Capital Servicios Financieros. Las dos últimas resultaron excluidas y el banco presidido por Ana Patricia Botín resultó adjudicatario como único proponente que cumplía los requisitos fijados y con una puntuación de 25 sobre un total de 30. La adjudicación final ronda el millón de euros, exactamente 907.500 euros, con el IVA incluido.

Santander deberá asesorar a Canal en esa venta de acciones, participaciones y activos tanto en Latinoamérica como en España. Es lo que la cláusula 1 del documento de adjudicación define como «proceso de venta». Se elaborará un informe preliminar a efectos de determinar la «viabilidad» del mismo así como los «posibles riesgos y beneficios de la desinversión». También se establece un cronograma de la operación en el que se suceden varias fases. Entre éstas se alude a una fase inicial relativa a la viabilidad, otra de preparación y premarketing, contacto con posibles inversores, recepción de ofertas no vinculantes, cruce de documentación y selección de ofertas vinculantes y, por último, fase de cierre final. Según establece el documento de trabajo, se da un plazo de 44 semanas para ese proceso de venta.

A consultas de este diario, desde el gabinete de comunicación de Canal de Isabel II se aclara que el contrato «acaba de ser adjudicado, pero aún no se ha firmado». En principio esa firma se producirá a lo largo del mes de julio y a partir de ahí comenzarán a correr los plazos con el inicio de los primeros trabajos.

Mientras en el Consistorio se asegura no tener constancia de nuevos movimientos sobre la posible salida de Canal, la sociedad madrileña admite que a día de hoy «se siguen estudiando las distintas posibilidades». El contrato con el Banco Santander «se ejecutará de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares» de esa licitación. No obstante, según la empresa, no habrá toma de decisiones de forma unilateral: «Todas las actuaciones que Canal no puede realizar unilateralmente se ceñirán tanto al pliego como a los contratos vigentes».

En este sentido, según el pliego de condiciones administrativas del contrato del agua en Cáceres, la salida no puede ser inmediata. Nunca antes de 2020. La cláusula 30 exige haber cumplido al menos la quinta parte del contrato. También se requiere contar con el visto bueno municipal. «Podríamos llegar a rescindir el contrato de mutuo acuerdo, pero tendrían que contar con el Ayuntamiento», afirmaba la alcaldesa, Elena Nevado, hace un año. Canal obtuvo un beneficio de 232 millones en 2016. Ese año, la cifra de negocio llegó a 1.104 millones. En Cáceres fue de 11,1 millones. Es decir, el 1% del total del grupo.