Canal afronta otro expediente por 11 incumplimientos de contrato Un operario de Canal en el arreglo de una avería. :: xxx La Inspección municipal señala que la empresa del agua tiene menos trabajadores de los debidos y además los utiliza en otros municipios M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 15 julio 2017, 10:13

La concesionaria del servicio del agua se expone a otra sanción del Ayuntamiento. El pasado mes de febrero el pleno municipal aprobó una multa de 113.000 euros por incumplimientos en el pliego de condiciones del contrato. La situación se vuelve a repetir. La mayoría de esas infracciones siguen sin corregirse y el equipo de Gobierno decidió en la Junta local celebrada ayer iniciar ese expediente sancionador con la base de los informes de sus servicios técnicos. La Inspección municipal ha detectado nada menos que 11 incumplimientos. Entre ellos destaca, de nuevo, que Canal tiene menos trabajadores (87) de los que debía (98). Además, se denuncia que con dicha plantilla «se están llevando otros servicios ajenos a Cáceres que la adjudicataria tiene en otros municipios».

El PSOE presentó hace unos días en el registro un escrito en el que se interesaba sobre ese detalle: el grado de cumplimiento del compromiso adquirido por la sociedad en materia de personal. Si la anterior sanción se materializó a raíz de la denuncia inicial del grupo socialista, en esta ocasión el equipo de Elena Nevado ha actuado por iniciativa propia. Lo hace en medio del anuncio de Canal sobre su posible salida de Cáceres. El portavoz municipal, Rafael Mateos, admitió ayer que no ha vuelto a producirse ningún contacto entre las dos partes. Sobre la posible sanción en ciernes y su expediente, desde la oficina de comunicación de Canal de Isabel II fueron muy claros: «Contestaremos al Ayuntamiento cuando lo recibamos». El Gobierno aclara que, al haber una reincidencia en esas infracciones, la sanción puede ampliarse. El informe técnico se refiere a «incumplimientos graves». Se repiten la menor plantilla, menos medios técnicos y materiales, no haber renovado la sede, no presentar analíticas a la CHT, no tener plan director ni de mejora de balance hidráulico... y así hasta 11. Llama la atención que Canal se comprometió a invertir 120.000 euros en dos años en eventos socio-culturales en la ciudad y solo ha gastado 42.850.