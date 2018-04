Sin cambio de uso del suelo «no habrá autorización ambiental» a la mina, dice la Junta

Callejón con salida, pero judicial, para la mina de litio en Valdeflores. Tras la negativa del pleno municipal el jueves a modificar el Plan de Urbanismo, la Junta de Extremadura apunta que la tramitación «sigue su curso». Ni siquiera ha entrado aún en Medio Ambiente.

«Ahora no toca la Autorización Ambiental», aclara. El expediente está en el órgano sustantivo, la Dirección General de Industria. «Cuando llegue a Medio Ambiente, uno de los informes preceptivos y vinculantes de una Autorización Ambiental es el urbanístico», resaltan desde el Ejecutivo autonómico. Y añaden: «Como el uso minero no es compatible en esa zona, no habrá Autorización Ambiental positiva sin entrar en ninguna otra consideración».

Salvemos la Montaña recuerda que hay tres proyectos mineros en Cáceres. Valdeflores, Tamuja y El Trasquilón. Este último, a unos ocho kilómetros de la ciudad, ha sido presentado por Grabat Energy y está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.