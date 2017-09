La calle San Pedro de Alcántara, satisfecha con su peatonalización Vista general de la calle San Pedro de Alcántara. Las obras comenzaron en 2014 y terminaron en 2015 / ARMANDO MÉNDEZ Dos años después de su reforma la vía ha ganado ambiente gracias a la instalación de veladores, aunque falta sombra | La hostelería ha sido la gran beneficiada con el cambio y el comercio admite un aumento de público en la calle pero no de ventas MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Domingo, 24 septiembre 2017, 10:36

La peatonalización vuelve a estar de actualidad. El Ayuntamiento prevé cierres al tráfico en Ciriaco Benavente, Clemente Sánchez Ramos, Obispo Segura Sáez, la Plaza de San Juan y Gómez Becerra durante los fines de semana.

Tras el anuncio del Consistorio, resulta casi inevitable no pensar en la última experiencia de peatonalización llevada a cabo en la ciudad: la de la calle San Pedro de Alcántara. Se han cumplido dos años del final de las obras y, en líneas generales, el resultado ha sido positivo. El cambio, que en este caso supuso una reforma total de la vía y el cierre al tráfico de forma permanente de la calle, gusta. Vecinos y empresarios aplauden la iniciativa.

EN SU CONTEXTO 525.103 euros costó la reforma de San Pedro de Alcántara Las obras arrancaron en el mes de octubre de 2014 y terminaron en abril de 2015. En total, afectaron a 3.600 metros cuadrados en centro.

El sector de la hostelería ha sido el gran beneficiado. La plataforma única y el cierre a la circulación rodada ha permitido la instalación de cuatro terrazas en una calle que, hasta entonces, carecía de veladores. Los veladores, a su vez, han favorecido la afluencia de público a la zona, lo que se traduce en un aumento de potenciales clientes para las tiendas instaladas en San Pedro de Alcántara, aunque los comerciantes consultados por este diario admiten que sus ventas no han subido. No obstante, no todo es color de rosa y las voces más críticas se quejan de la falta de sombra que hay en la calle. Los árboles plantados tras la intervención todavía son pequeños y pasar por aquí en verano no resulta la opción más apetecible durante las primeras horas de la tarde.

En la actualidad, casi todos los locales comerciales de San Pedro de Alcántara están ocupados. Sólo hay uno que se alquila (por 950 euros al mes), situado junto al colegio de las Carmelitas. Hay otros dos en los que se anuncian próximas aperturas. En uno de ellos aterrizará el restaurante italiano Ginos, del grupo Vips, y en otro abrirá una tienda de 'outlet'.

La reforma de San Pedro de Alcántara afectó, además, al primer tramo de Santa Joaquina de Vedruna, que también quedó cerrado al tráfico. Aquí hay un local en alquiler (por mil euros) y un negocio de moda que anuncia su traspaso en el escaparate.

Hace 37 años que la Joyería Morales abrió su negocio en el número 4 de la calle San Pedro de Alcántara. Tras su mostrador, María del Carmen Nicolás admite las bondades de la peatonalización. «Ahora se ve mucha gente pasar. La única pega que yo pongo es que en verano hace mucho calor porque apenas hay árboles y los que hay son muy pequeños. No van a ser nunca como los que estaban, que daban mucha sombra», recuerda.

Antes de su reforma, San Pedro de Alcántara estaba flanqueada por dos hileras de árboles, que fueron retirados por las obras. Los coches circulaban en doble sentido. Las aceras y el asfalto fueron sustituidos por una plataforma única a la que sólo tienen acceso los peatones y los coches de los residentes.

«La calle ha ganado, sobre todo, los locales de hostelería. Ahora los bares tienen un negocio con las terrazas que antes no lo tenían. Eso se ve», apostilla Carmen Nicolás. A diferencia de lo que ocurre en las cafeterías, los beneficios de su joyería no han subido a pesar del aumento de público. «Las ventas no tienen nada que ver con la calle, sino con el poder adquisitivo de las personas», zanja la empresaria.

Cristina Tato responde con una amplia sonrisa. La peatonalización de San Pedro de Alcántara no le ha podido venir mejor. Es la propietaria de 'Más que tapas', uno de los cuatro locales con terraza en la calle. Lleva once años con el negocio. «Para nosotros ha habido un antes y un después. La reforma nos ha venido muy bien. Antes hacíamos más negocio en invierno pero desde que tenemos terraza hacemos mejor caja cuando hace buen tiempo. Ahora hay mucha más gente paseando por la calle. Se ven muchas familias con niños. La peatonalización nos ha venido bien a todos, tanto al comercio como a la hostelería», subraya.

¿Y los vecinos? Los residentes se han encontrado con una calle renovada y libre de tráfico, aunque también tienen que soportar los ruidos generados, precisamente, por los veladores. «Las terrazas son muy molestas, pero la calle ha quedado bien sin coches», resume Miguel Barrera, vecino de San Pedro de Alcántara. Comparte calle con Juan Luis Mancha. «A mí la calle me gusta ahora más. Cuando vi el proyecto, estaba de acuerdo. Ha quedado más botina. Y las terrazas no me molestan, aunque los árboles están tardando en crecer», indica este otro vecino.

El sector inmobiliario

Aunque siempre ha estado considerada una buena zona, la nueva estética de San Pedro de Alcántara la ha convertido en una zona más atractiva para tiendas y bares. Así, al menos, lo reconoce María Casero, propietaria de la inmobiliaria Manuel Casero, cuyo sede también se encuentra en esta vía. «El principal cambio es que hay mucho más movimiento en la calle; se ve más gente. Yo estoy muy contenta porque hay más demanda de locales y hay más vida. Yo tengo más clientes», cuenta. María niega que el precio de los locales se haya incrementado tras la peatonalización. «Nosotros no los hemos puestos más caros. La peatonalización no los ha encarecido», zanja.

Isabel Mogollón está al frente de una de las últimas tiendas instaladas en la zona. 'Manish', un local de ropa de mujer, abrió sus puertas el pasado mes de junio en Santa Joaquina de Vedruna procedente del Hotel Extremadura, donde había funcionado durante 16 meses. «Decidí trasladarme porque la zona me resultaba atractiva. Al ser peatonal y tener terrazas, está muy transitada. Yo estoy contenta con el cambio». Palabra de comerciante.