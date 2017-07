CáceresTú plantea que el solar de las Carmelitas pierda la edificabilidad La alcaldesa defiende la legalidad de no cobrar IBI hasta que no se lleve a cabo una operación urbanística M. M. N. cáceres. Miércoles, 5 julio 2017, 12:21

Más de 60.000 metros cuadrados de edificabilidad y exentos de pagar el IBI. Es el caso del colegio de Santa Cecilia, en la calle San Pedro de Alcántara. Allí estaba previsto que se instalase El Corte Inglés. El nuevo planeamiento urbanístico, el PGM de 2010, multiplica el valor del suelo al pasar de 7.910 a 60.500 metros cuadrados de usos lucrativos. La alcaldesa aseguró ayer a este diario que hay razones legales para que los propietarios no paguen el impuesto. «Mientras siga teniendo un uso docente y exista esa exención por la Ley de Haciendas Locales yo no puedo hacer nada. Es la ley la que declara la exención, no es una cuestión del Ayuntamiento», subrayó Elena Nevado.

CáceresTú, que ya cuestionó por este asunto al equipo de Gobierno, cree, sin embargo, que lo «lógico» sería que la propiedad del suelo pagase el IBI después de haber obtenido «un regalo de plusvalías urbanísticas». De lo contrario, añade que una vez que el centro comercial no se va a instalar allí, el terreno debería volver a tener la edificabilidad anterior.

«No lo decimos nosotros, lo dicen expertos en urbanismo. Han multiplicado el valor del suelo con unas plusvalía que no tributa IBI», afirma Consolación López, portavoz de CáceresTú.

El caso de Charca Musia es el contrario, según expertos: no se puede edificar y deben pagar IBI

La alcaldesa matizó ayer que «si la ley dice que están exentos, lo están. Ya me gustaría a mí que no estuvieran exentos del IBI muchos palacios de la ciudad monumental».

Sobre el aumento de edificabilidad, Nevado entiende que si en algún momento se concreta una operación económica en ese solar, es el momento en el que «deberán pagar el IBI correspondiente a esa edificabilidad», pero una vez que se pierda el uso docente.

Los expertos consultados por HOY hacen distintas valoraciones sobre el caso. «Si se mantiene una edificación de uso docente, entonces, procede esa exención», coincide Luis Díaz Ambrona, abogado. Admite que es un asunto «digno de estudio».

Otros especialistas rebaten ese análisis, ya que entienden que procede aplicar la ponencia catastral que se revisa con el nuevo plan. El valor de cálculo sería el del suelo y los inmuebles.

«El valor del suelo se ha alterado enormemente», apuntan, al haberse asignado 60.500 metros de aprovechamiento terciario y residencial. La carga tributaria tiene que ver con la calificación urbanística autorizada, no con la situación transitoria actual, abundan.

Es el caso contrario, razonan, al de Charca Musia. Allí, terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado en los que no se puede edificar «llevan 30 años pagando IBI por su valor urbanístico».

También están pagando por el mismo concepto, sugieren, «los sistemas generales adscritos al solar de las Carmelitas». Se trata de una parcela que formaba parte del proyecto, que se sitúa en la Ronda Norte y cuyo suelo ya se valora en función del aprovechamiento urbanístico.