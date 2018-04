Cáceres vota no a la mina 01:00 Votación en contra en el pleno municipal El pleno municipal rechaza la propuesta de modificación del Plan de Urbanismo pese al sí de Cs MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 19 abril 2018, 12:14

Primera votación oficial relativa al proyecto de la mina de litio y nuevo revés para el proyecto. El pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres se pronuncia en contra de la modificación necesaria que plantea la empresa del actual Plan de Urbanismo para que la iniciativa empresarial salga adelante. El Plan General Municipal (PGM) no permite las actividades extractivas y mantiene una serie de protecciones sobre la zona de la Montaña. Además no se respetan las distancias mínimas respecto al núcleo urbano.

Ha habido un debate amplio e intenso por parte de los grupos políticos. En el pleno han estado presentes miembros de la Plataforma Salvemos la Montaña.

«La propuesta que presenta Tecnología Extremeña del Litio (TEL) incumple la Ley del Suelo», ha resaltado Consolación López. La portavoz de CáceresTú recuerda que el PGM se aprobó en 2010 y tuvo «tres periodos de exposición pública». El grupo municipal de Podemos ha refrendado su voto contrario. En la misma línea han estado PP y PSOE. «Se quiere modificar el plan por un interés particular. Los informes técnicos son claros», sugiere Luis Salaya. «Podría suponer un perjuicio para la ciudad sin entrar en más valoraciones. Defendemos el interés público», concluye el portavoz socialista.

Además del no de CáceresTú y PSOE, el partido del equipo de Gobierno se ha pronunciado en idéntica dirección. Lo ha hecho además en clara controversia con Ciudadanos, cuyo portavoz ha sido muy crítico con la alcaldesa, Elena Nevado a la que ha acusado de convertir la ciudad en un geriátrico. «La Junta no debe tomar las decisiones que correspondan a la ciudadanía cacereña. Lo lógico es que el expediente se archive», ha insistido el portavoz popular, Valentín Pacheco.

La parte más dura de las intervenciones ha sido la del portavoz de Ciudadanos. El partido naranja finalmente ha votado a favor de la modificación del plan aunque se ha quedado en minoría con sus cuatro votos frente al no de los otros 21 concejales.

«Esta no es una decisión técnica, es una decisión política. La modificación de un plan de Urbanismo no depende de los técnicos», aclaró Polo. Para el concejal de Cs el recorrido de este asunto debería continuar en la Junta de Extremadura y si no se cumplen las condiciones medioambientales que sea la administración regional la que lo ponga de manifiesto. «Queremos escuchar a los técnicos de la Junta. Nos preocupa la imagen que la alcaldesa da a los inversores», ha afirmado. Polo vaticina que el asunto puede concluir en el Juzgado. «Si vamos a los tribunales, perdemos seguro», augura.

El voto favorable a la modificación de Cs ha sido una de las novedades. Pero como se esperaba, el pleno municipal ha dejado claro que no quiere la mina de litio.

«Me enorgullece estar de acuerdo con 21 concejales. Éste no es un proyecto de inversión, sino de extracción de nuestros minerales para llevárselos y dejarnos un cráter. Y dejarnos desolación y pobreza», ha concluido la intervención la alcaldesa, Elena Nevado. Sus palabras han sido muy aplaudidas por los miembros de la Plataforma presentes en el salón de plenos.