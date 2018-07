Cáceres Verde advierte del peligro de desertificación en Virgen de Guadalupe Avenida Virgen de Guadalupe, también conocida como 'paseo de las acacias'. :: a. méndez El colectivo lamenta que el Gobierno local no haya tenido en cuenta sus propuestas en la obra de la avenida y que ello suponga eliminar acacias MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 2 julio 2018, 07:50

El pasado jueves 28 de junio era el último día. Las empresas tenían de plazo hasta entonces para presentar sus ofertas en el Ayuntamiento de Cáceres. El presupuesto, 576.000 euros. Se trata de la reforma de una de las arterias principales de la ciudad, la avenida Virgen de Guadalupe. Tendrá doble carril y acerados más amplios. Aunque se trata de una intervención esperada y que debe favorecer la integración en la zona, no todos están de acuerdo. El colectivo Cáceres Verde, a través de una de sus integrantes, advierte del peligro que se cierne sobre esa vía: nada menos que la desertificación. Ese es el término que no duda en utilizar Pilar Bacas. Cáceres Verde presentó en el Ayuntamiento seis propuestas, pero no han sido consideradas.

«Nosotros presentamos varias opciones. Nos reunimos con los concejales Víctor Bazo (obras) y Rafael Mateos (portavoz y movilidad) y nos dijeron que se analizarían , pero que la decisión política debía tomarla el Ayuntamiento. Lo que se va a hacer, eliminando árboles, es un error. Es condenar a Virgen de Guadalupe a la desertificación», critica.

Bacas, historiadora y comprometida con la defensa del bulevar de Virgen de Guadalupe, comprueba sin embargo que la decisión ya está tomada.

Sugiere que en lugar de retirar nada menos que 78 árboles y mantener las palmeras en el centro de la avenida, lo que se debía hacer es aprovechar el espacio existente en la mediana, justo en la parte central para dar protagonismo a la planta que pone nombre popular a la avenida, las acacias.

«Una ciudad como Cáceres, con esos veranos cada vez más asfixiantes, que el cambio climático obliga a padecer, no debería permitirse prescindir de un solo árbol más», llegó a escribir Pilar Bacas en el blog de Cáceres Verde a propósito de este proyecto. Ahora, una vez que el equipo redactor de la empresa consultora Aquaducto ha concluido su documento y está en contratación la obra, queda poco más que el recurso a la protesta.

«El traslado de árboles genera dudas. Mi deseo es que no ocurra como ocurrió con el cedro, que se lo llevaron de Primo de Rivera y lo condenaron a muerte», se lamenta.

El Diario HOY informó sobre la licitación del proyecto tras meses de espera el pasado día 10 de junio. La confirmación de que se retiran esos 78 árboles y se requiere el trasplante de 45 acacias ha supuesto un varapalo para los integrantes de Cáceres Verde, aunque lo intuían por sus propias conversaciones con el equipo de Gobierno.

«Estamos muy disgustados. Esa obra se puede hacer respetando el bulevar, pero falta voluntad», opina Pilar Bacas.