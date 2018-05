Cáceres recibe a 1.162 futuros soldados y en noviembre llegarán otros 1.350 01:55 Alrededor de 200 alumnos fueron recibidos este lunes por personal del Cefot en la estación de tren de Cáceres. : / Lorenzo Cordero Se siguen batiendo récords en cada nuevo ciclo, por lo que este año se doblará el número de alumnos que vinieron en 2017 SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 28 mayo 2018, 21:25

«Algunos vienen ya con el pelo corto, pero hay otros que tienen una buena melena... y dan trabajo», comenta sonriendo la peluquera. La barbería está al lado de la cantina del cuartel Santa Ana, y su responsable demostraba este lunes por la mañana su pericia en cortar el pelo a los jóvenes que llegaban a Cáceres con la ilusión de ser futuros soldados. A sus pies se amontonaba el pelo cortado, mientras fuera del establecimiento había unos quince jóvenes haciendo cola. Entre ellos uno de Pamplona de poco más de 20 años y otro de Valencia de 25.

Hasta las ocho y media de la tarde de este lunes estaba previsto que se incorporaran los 1.162 alumnos del tercer ciclo de las plazas convocadas en el año 2017, y a las doce y media de la mañana ya había muchos jóvenes que se habían identificado en la entrada del Centro de Formación de Tropa de Cáceres, y hacían colas no sólo para cortarse el pelo sino también para que les dieran sus cubiertos y una cartera con la documentación. En su cara, la ilusión por lo nuevo y la esperanza de que les guste la vida militar.

A la mayoría les ha costado entrar, y se les veía satisfechos por lograrlo. «Yo he entrado a la cuarta vez – señalaba Ángel Álvarez Ruiz – Siempre he querido ser militar o policía. Tengo un tío militar, que ahora está en la reserva, y el año pasado entró mi hermano mayor, que está en la Legión». Después de los cuatro meses de formación en Cáceres, este joven de 21 años estará destinado en el regimiento de Arapiles, en Barcelona. «Estaré allí dos años. Estoy contento porque ese destino lo he pedido yo».

Entre los nuevos alumnos, hay 49 mujeres. Una de ellas es María del Carmen Medero, canaria, que después del vuelo a Madrid, hizo el viaje en tren a Cáceres. «He conseguido entrar a la segunda», afirmaba esta joven de 22 años, que aseguraba que llevaba tiempo deseando formar parte del Ejército de Tierra, «comparto lo valores que tiene el Ejército y me gustaría defenderlos. También me gusta el compañerismo. Tengo bastantes conocidos que han sido o son militares y es un estilo de vida que a mí, personalmente, me gusta».

«Comparto los valores del Ejército y me gustaría defenderlos. Es un estilo de vida que me gusta» Mari Carmen Medero Viene de Canarias, 22 años

«Mi hermano mayor entró el año pasado, está en la Legión. Yo iré destinado dos años a Barcelona» Ángel Álvarez Ruiz De Motril (Granada), 21 años

Los jóvenes que se incorporaron ayer al Cefot de Cáceres son alumnos de las armas de Infantería (ligera y mecanizada) y de Caballería. María del Carmen es de Caballería. Afirma que su intención es acabar una carrera de ingeniería, «eso en los próximos cinco años, también sacarme segundo de Inglés y el carné de conductora de camión... Intentaré hacer todo lo que pueda».

Entre los 1.162 incorporados también hay siete repetidores de ciclos anteriores, la mayoría tuvieron que repetir por enfermedad.

Ahora empezarán la formación hasta que la jura de bandera del 28 de julio de 2018. Pasarán unos días de permiso en sus casas y volverán al cuartel para formarse otros dos meses.

Más aspirantes

Por otra parte, el 5 de noviembre se incorporarán nuevos aspirantes a soldados. Serán del primer ciclo de 2018, y se batirá un nuevo récord al esperar que vengan alrededor de 1.350.

El Centro de Formación de Tropa de Cáceres lleva más de un año batiendo récords en el número de aspirantes, después del fatídico año 2012 en el que no hubo alumnos y se temió que las instalaciones militares pudieran desaparecer.

Pasado ese temor, llegaron unos dos ciclos formativos al año (con unos 500 ó 600 alumnos de media), en agosto de 2017 vinieron 820 alumnos. Se siguió subiendo a 980 candidatos en enero de este año 2018, ahora se sigue con 1.162 y para noviembre se alcanzará la cifra de 1.350. A primeros de año se afirmaba que la capacidad máxima era de 1.200 alumnos, por lo que no se descarta que haya que mejorar las instalaciones.

Los futuros soldados del Ejército se forman en dos centros: en el Cefot número 1 de Cáceres y en el número 2 de San Fernando, en Cádiz. En cada nuevo ciclo siempre son destinados más alumnos a la capital cacereña, lo que ha despertado quejas entre el empresario gaditano por lo que supone la llegada de futuros soldados para la economía de la ciudad.

El año 2018 será histórico en las instalaciones del Cefot cacereño, ya que se logrará doblar el número de jóvenes que se han formado con respecto al año anterior. En el año 2017 hicieron uso de sus instalaciones 1.530 jóvenes, y al terminar el año 2018 está previsto que el número de aspirantes a soldados que se han formado en este acuartelamiento sea de 3.485; es decir que será más del doble de la cifra del año 2017.

Estas cifras dan sentido a las palabras que en la última celebración de patrona de la Infantería, el 8 de diciembre de 2017, Día de la Inmaculada, pronunció Ramírez Ramírez, el coronel director del Cefot:«Las perspectivas son alentadoras en cuanto al número de alumnos que van a venir. Con el nivel de trabajo de las personas que forman el Centro de Formación de Cáceres, se espera que cada vez vengan más alumnos en años venideros».