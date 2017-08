Cáceres se queda sin más ingresos de 'Still Star-Crossed' Rodaje de la serie en la Plaza de San Jorge; el equipo estuvo seis meses en la ciudad. :: hoy Los bajos índices de audiencia tras la emisión de la serie en Estados Unidos han descartado el rodaje de una segunda temporada SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 7 agosto 2017, 08:18

Mala suerte para la economía de la ciudad. No se volverán a rodar más temporadas de la serie norteamericana 'Still Star-Crossed', secuela del 'Romeo y Julieta' de Shakespeare, cuya temporada no ha funcionado demasiado bien tras su emisión en Estados Unidos por la cadena ABC.

La serie se estrenó el pasado 29 de mayo y fue vista por 2.288.000 personas, lo que se consideró un ligero fracaso. Además, en los sucesivos episodios fue perdiendo seguidores y después de tres capítulos se decidió cambiarla de día de emisión; pasó de emitirse el lunes a la noche del sábado, lo que en Estados Unidos supone prácticamente la muerte de una serie. El pasado 29 de julio se emitió el capítulo número 7 y ya sólo lo vieron 883.000 personas. Tampoco la crítica la ha elogiado.

Uno de sus actores principales, Torrance Coombs, que interpreta al príncipe París, ha confirmado en su cuenta de Twitter que su experiencia en esta serie terminaba. Lo dijo así de claro: «Sí. Es cierto que 'Still Star-Crossed' no va a tener una segunda temporada. En cualquier caso, el resto de la primera temporada se emitirá».

El ayuntamiento cacereño calculó un impacto económico en la ciudad de cuatro millones

La serie supone un fracaso para la productora norteamericana Shonda Rhimes, que había creado series de éxito como 'Anatomía de Grey', 'Como defender a un asesino' y 'Scandal'. También ha supuesto un fracaso para la cadena de televisión ABC, que había apostado por ella como una futura serie de éxito.

De manera colateral, supone también un revés para Cáceres, que en la pequeña pantalla se había convertido en la Verona del siglo XVI. Su rodaje en la ciudad hizo que se instalarán un importante número de personas durante cerca de seis meses (la primera temporada de 'Still Star-Crossed' se rodó desde el pasado verano hasta diciembre de 2016). Se alquilaron cerca de un centenar de viviendas para el personal técnico y de producción, a lo se añadía el hospedaje de actores en hoteles, las comidas y cenas, alquiler de naves, de caballos y grúas, además del trabajo para extras y personal de seguridad.

La productora había asegurado que si la serie tenía éxito y se rodaban nuevas temporadas, volverían a Cáceres. Se daba por seguro, aunque todavía no se conocía exactamente el guion. La serie también estuvo rodando escenas en Plasencia, Trujillo y Salamanca.

Cáceres, figuradamente Verona, luce de forma extraordinaria en los primeros capítulos de la serie, con numerosas escenas rodadas en la Ciudad Monumental, sobre todo en la Plaza de San Jorge, y en el Complejo Cultural San Francisco, antiguo monasterio.

'Still Satr-Crossed' había sido escrita por Heather Mitchell basándose en una obra de Melinda Taub. La trama empieza tras la muerte de Romeo y Julieta, siguiendo las intrigas, peleas y traiciones entre las dos familia: los Montesco y los Capuleto. Afronta indirectamente el problema del racismo en Estados Unidos, ya que los personajes son de raza blanca y negra, intentando ayudar a evitar la discriminación.

El Ayuntamiento calculó que la serie había dejado unos cuatro millones de euros de ingresos en la ciudad, procediendo gran parte ese dinero de las 150 personas del equipo de rodaje que se instalaron en la ciudad durante seis meses.