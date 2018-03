Cáceres lleva más de 25 años esperando la solución definitiva al abastecimiento de agua El trasvase del Almonte eleva 22.000 metros cúbicos de agua, algo menos de lo que consume la ciudad a diario, hasta el Guadiloba. :: l.c. El pantano del Guadiloba, de 1973, tiene ya 45 años, casi el doble del periodo de vigencia para el que fue construido J. J. GONZÁLEZ CÁCERES. Domingo, 25 marzo 2018, 09:11

Otra vez se ha podido ver la imagen del pantano del Guadiloba soltando agua. Es una cuenca pequeña y plana, con un embalse, igualmente insuficiente para poder hacer frente a las necesidades de consumo de más de 100.000 habitantes. La presa, de apenas 20 hectómetros cúbicos, pasa en días de la sequía y de tener que ser alimentado a diario desde el trasvase del Almonte, a su llenado de forma rápida cuando llueve copiosamente y a tener que abrir las compuertas par aliviar agua.

Se puede decir que Cáceres lleva más de 25 años a la espera de contar con la solución definitiva al abastecimiento. La solución elegida por el Gobierno central en 2005 fue el trasvase desde el embalse de Portaje, pero esa obra lleva parada ya cinco años por problemas técnicos y ni siquiera es deseada por el Ayuntamiento por la repercusión económica que tendría en el recibo del agua.

El pantano del Guadiloba, inaugurado en 1973, se diseñó para una ciudad que no llegaba a los 60.000 habitantes y con un horizonte de vigencia de 25 años. No agotó con tranquilidad ese período porque a los 20 años fue necesario abordar una obra de urgencia para que la ciudad no muriera de sed.

En 2004 estaba en licitación el proyecto de la nueva presa, pero en 2005 se descartó por su impacto ambiental

Como se recordará, en julio de 1992 comenzó a funcionar el trasvase del Almonte, un sistema de bombeo que salvó a la ciudad de una situación realmente grave, con peligro de desabastecimiento y restricciones del suministro de 12 horas diarias. El día 30 de julio de 1992, exactamente a las 16,31 horas, comenzaba a llegar el primer chorro de agua del Almonte al Guadiloba a través de los 11 kilómetros de tuberías instaladas. Este trasvase alivió la sed de los 80.000 habitantes de entonces, pero no era la solución definitiva para el abastecimiento.

La capital cacereña supera hoy los 96.000 habitantes y con las localidades que comparten el servicio de abastecimiento, Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres, se rebasan ampliamente los 100.000 residentes.

Emergencia

Aquella solución de emergencia y provisional, el bombeo del Almonte, estuvo funcionando durante casi diez años sin mayores problemas, como medida auxiliar del pantano del Guadiloba, listo para suministrarle agua cuando estaba bajo de nivel a causa de la falta de lluvia. Pero no es una alternativa perfecta.

En diciembre de 2001, una ola de frío en aquel invierno requirió una producción extraordinaria de energía en la central hidroeléctrica de Alcántara, que explota la empresa Iberdrola. Para generar energía hay que soltar agua en el pantano de Alcántara, en cuya cola está el punto del río Almonte donde se encuentra el sistema del trasvase. Las bombas estaban en la cota de los 194 metros y si Iberdrola hacía bajar el nivel de Alcántara por debajo resultaría imposible que funcionaran porque quedarían en superficie. La compañía eléctrica tiene derecho a bajar hasta la cota 172 para generar energía con la presa de Alcántara.

«El trasvase, técnicamente, no sirve. Tiene problema». Así lo reconoció aquel invierno de 2001 el entonces alcalde, José María Saponi, quien aprovechó para remarcar ante el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Tajo, CHT, la urgencia de contar con una solución definitiva, a ser posible, a su juicio, una nueva presa de abastecimiento para la ciudad.

El nuevo embalse para Cáceres figuraba en el Plan Hidrológico Nacional del período 2000-2008, con un presupuesto disponible de 50 millones de euros. Cuando el alcalde dio la voz de alarma, ya se estaba trabajando en el diseño y ubicación del nuevo pantano, en la zona del Almonte.

«El problema es grave y hay que buscar un sitio donde el agua no falte nunca», dijo en enero de 2002 el entonces gerentes de Canal de Isabel II, Gerardo Díaz, quien puso sobre la mesa del alcalde las posibles soluciones, entre ellas mover el trasvase siete kilómetros aguas abajo del Almonte en busca de ese lugar donde el agua no falte nunca a pesar de la generación de energía.

Canal de Isabel II también plateó aumentar la capacidad del bombeo del trasvase, con un coste de tres millones de euros.

Finalmente, lo que sí hizo la empresa concesionaria fue bajar las bombas del trasvase 3,6 metros, hasta la cota 191,5. Con todo, la bajada de nivel de Alcántara ocasionó la interrupción del bombeo en varias ocasiones de forma temporal en los años 2001, 2005 y 2007. En 2009, la CHT instó a Iberdrola a no bajar nunca la cota por debajo del nivel de las bombas.

La primera alternativa elegida por el Gobierno central fue el nuevo pantano en el Almonte, cerca de Monroy, con un presupuesto de 40 millones de euros. En 2014 estaba decidido este proyecto e incluso se llegó a licitar, pero tras el cambio de Gobierno de aquel año, con la entrada del presidente Zapatero en la Moncloa, se descartó debido al impacto ambienta que ocasionaría, con incumplimiento de varias directivas europeas. La nueva presa, con 40 hectómetros cúbicos, tendría el doble de capacidad que la del Guadiloba, que también se seguiría utilizando, con lo que las reservas de Cáceres se triplicarían.

Cuatro opciones

La CHT había diseñado cuatro opciones, incluida la nueva presa en el Almonte: trasvasar agua desde Portaje, desde Alcántara o desde el Salor. Finalmente, se optó por el trasvase del Portaje, a 65 kilómetros, una obra con un coste inicial de 61 millones de euros. Empezó en 2008 y desde hace cinco años está parada por las dificultades técnicas en pasar las tubos sobre los ríos Almonte y Tajo.

Al margen de la administración, grupos ecologistas y profesionales apuntaron otra opción: el recrecimiento del actual pantano del Guadiloba, es decir elevar la cota de coronación unos metros para aumentar la capacidad del pantano. Una idea que periódicamente reaparece, aunque la administración no la ha llegado a asumirla formalmente.

El pantano del Guadiloba, pensado con una vigencia de 25 años, tiene ya una antigüedad de 45 y Cáceres sigue esperando la solución definitiva al abastecimiento, solución que todavía no se ve cercana.